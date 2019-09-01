Погружение с поглощением. Концерт THE OCEAN в Минске

На этом концерте я впервые видела, как человек прыгнул в толпу с балкона «Репаблика». И да, он при этом не прекращал петь. Loïc Rossetti из THE OCEAN знаменит своими концертными выходками: этот небольшой, поджарый харизматичный швейцарец, кажется, пребывает одновременно под веществами и электричеством высокого напряжения. Его корежит, он мечется, извивается, норовит куда-нибудь прыгнуть, пробежаться по залу, пуститься в краудсерфинг — но при этом, конечно, не упустить ноты. Вокалист он крутейший — недаром THE OCEAN приняли его в состав, едва услышав; чистый экспрессивный рок-баритон органично переплетается с мощным скримом — при том что демонстрацией возможностей и диапазона Лойк явно не увлекается: голос его — только часть Океана.

Как-то так получилось, что весь день я сегодня слушала TOOL — и вечерний сет THE OCEAN завершил его, будто сиквел. Только как если бы новый «тулячий» альбом исполняли THE DILLINGER ESCAPE PLAN, поддав интенсивности, метала, жира, энергии — ну и немножечко сладжа. На всякий. Недаром некогда Loïc Rossetti выступал как feat на концерте «диллинджеров»: взял ли он какие-то повадки у Грега, или дичь эта в нем изначальна — так или иначе, уровень психотичности происходящего на концерте был схож. Единственным невозмутимым человеком на сцене был клавишник: среди хаоса и угара он выстраивал партии флегматически.

Основная часть сетлиста пришлась на альбом Phanerozoic I: Palaeozoic прошлого года; это альбом, в который хочется заныривать, погружаться в ажурные коралловые заросли и исследовать неведомых сверкающих тварей, мельтешащих перед глазами в ослепительном танце. Лишенный в живом исполнении сонма декоративного инструментария (виолончель, тромбон, это вот все), звук группы, однако, набрал в динамике и объеме, вовлекая и ошеломляя одновременно. Трудно сказать, как по залу, но под сценой слышно все было идеально. Где-то крутился слэм. Где-то вокалист слетал со сцены в толпу, подбивая на буйства. Однако можно ли скакать под гипнозом? Легко ли шевелиться под толщей воды? Неизвестно. Но в какие-то моменты воздуха не хватало.

Людей собралось не то чтобы много — особенно по меркам «Репаблика». Но судя по тому, как народ лез под сцену и пел, большинство в клуб пришли не случайно. И благодарная группа дважды выходила на бис. Хотя могли б и не уходить: чай, дискография большая, хватило б и до утра. Учитывая, что тур лишь начался, Минску досталось большое количество мерча: футболки разных дизайнов и размеров (причем, что крайне редко бывает, выбор женских такой же, как и мужских!), нашивки, виниловые пластинки и прочее. Рай для фаната. Продавали все, лучезарно улыбаясь, сами музыканты, ухоженные, скромные, дружелюбные и простые. Пока, конечно, не выходят на сцену и не начинают творить все, что творят.

А еще, открывая осенний концертный сезон, были CHALLENGER DEEP. Группа, которую вижу на разных площадках раз в несколько месяцев — и которая никогда не оставляет в равнодушии, погружая насильно к депрессивному «днищу», разворачивая душу пронзительностью, воплями, изящными атмосферными переливами, рвано срывающимися в приблэкованный чес и хардкор. С некоторых пор CHALLENGER DEEP отказались от фоновых визуализаций — но при этом их музыка от выступления к выступлению, кажется, становится только богаче, обрастает новыми «фишечками», как жадная волна, — и отвлекаться на картинки даже не хочется. Единственное, есть ощущение, группе стоит попробовать разнообразить также вокальный подход (благо, уже был удачный эксперимент с чистым). Фирменный истошный скрим — хорошо. Но насыщенная многоплановыми переходами музыка требует чего-то еще. Вот достаточно посмотреть на THE OCEAN — как ладно и гармонично они вписали вокал.

Что добавить? Наверное, только то, что это был лучший из возможных финалов лета. Ждем концертную осень!

P.S. Фоторепортаж смотрим здесь!