Если кто еще не был на концертах LACUNA COIL, то настало время проверить билеты в ближайшей доступности: вам наверняка захочется прочувствовать на своей шкуре, что испытывали посетители лондонского шоу команды в январе 2018 года. В пятницу LC выпускают лайв The 119 Show: Live In London, и вникая в одну из его тем, «The House Of Shame», невозможно не испытать трепета от уровня продакшна, постановки, света, ну и не знаю… эпичности, что ли.
Весомый повод попасть на LACUNA COIL: смотрим «The House Of Shame» из лондонского концертника
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Lacuna Coil
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