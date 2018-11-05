Весомый повод попасть на LACUNA COIL: смотрим «The House Of Shame» из лондонского концертника

Если кто еще не был на концертах LACUNA COIL, то настало время проверить билеты в ближайшей доступности: вам наверняка захочется прочувствовать на своей шкуре, что испытывали посетители лондонского шоу команды в январе 2018 года. В пятницу LC выпускают лайв The 119 Show: Live In London, и вникая в одну из его тем, «The House Of Shame», невозможно не испытать трепета от уровня продакшна, постановки, света, ну и не знаю… эпичности, что ли.

, рубрика(и): Быстрые новости

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