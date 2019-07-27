LACUNA COIL показали клип «Layers Of Time». «Мы много экспериментировали и старались все сделать по-новому»

17 августа LACUNA COIL выступят во Львове на фестивале Zaxidfest, и если кто поедет, то наверняка получит порцию новых песен из будущего (октябрьского) альбома коллектива Black Anima. Сегодня же итальянцы показали видеоклип на тему «Layers Of Time», попутно пообещав: фанатов в 2019-м ждет масса открытий.

«Если мы скажем, что с годами становимся все тяжелей и мрачнее, это наверняка прозвучит как клише, — размышляет вслух Cristina Scabbia, — но такова правда. Я действительно считаю, что никогда ранее LACUNA COIL не звучала столь жестко. Это удивит многих людей, ведь мы много экспериментировали и старались все сделать по-новому: и вокалы, и музыку. В итоге получилась странная комбинация звуков, которую трудно описать. Так что, ребят, вам придется послушать: словами я это все передать не могу».