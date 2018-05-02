Трагическая поэзия. Шестой полноформатный альбом RAVEN THRONE «I miortvym snicca zołak…»

Шестой и самый печальный. Самый атмосферный и неподобающе осенний в эти яркие, плавящиеся знойными запахами цветущих садов майские дни. К 2018 году группа фактически ушла от зловещего блэка — в мелодику и лиричность, размеренную депрессивную рефлексию и декадентскую поэтичность. В основу песен этого релиза музыканты взяли произведения белорусских поэтов первой половины 20-го века, — людей, как правило, поломанных судеб (репрессированные, загнанные, преданные) и трагичных источников вдохновения.

Raven Throne

Поле ціха шаптала калоссем,
Як находзіла ворагаў раць.
Гэта ты у чырвоную восень
Сонны край свой пачаў вартаваць.

На шляху, на прыбітым гасцінцы,
На здратованых коньмі палёх
Гучны кліч твой, як водбліск зарніцы,
Адгалоскам жывучым разлёг…

Кургану не пяяліся песні.
Кім насыпаны, хто там ляжыць, —
У зямлі спачываць ім не цесна,
Не гнятуць іх гнілыя крыжы.

Ты вярбою шумеў пры дарозе,
Голлем вабячы неба блакіт,
Да тых гоней хіліўся бярозай,
Дзе прастор быў крывёю заліт.

Шмат разоў ты у полымі жыцця
Захліпнуцца збіраўся без слёз,
Калі вецер пажоўклае лісце
Па загонах спустошаных нёс.

І на хвалях вады ружаватай
Човен твой пераплыў ужо мель.
Разагнаў ты штандарам узнятым
Над балотам туманную бель.

(«Поле ціха шаптала калоссем». Міхась Чарот)

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 33

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги:

﻿

Есть что сказать? Пишите!

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

MARDUK нарываются? 22 июня выходит альбом «Viktoria»

Несмотря на то и дело возникающие неприятности, MARDUK не только гнут свою милитаристскую линию, но и не упускают возможности толсто потроллить всех, кто, навострив ушки и рыльца, ждет, на чем группа споткнется,...

Close