18.09.2020

Мертвая спадчына: RAVEN THRONE показали новый альбом «Viartannie (Chroniki Źmiainaj Ciemry)»

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Полоцкий RAVEN THRONE, не изменяя себе, выпускает по альбому каждые два года. И, похоже, в 2020-м заморозки и безнадежная осень случились раньше календарных указок: полноформатник Viartannie (Chroniki Źmiainaj Ciemry) уже выложен в Сеть.

Не изменяя себе, базисом творчества музыканты по-прежнему берут блэк-метал 90-х: «мертвая спадчына», гиблые черные пустоши густых плотных риффов, слегка припорошенные призрачным инеем электроники. «Атмосферик» от RAVEN THRONE лишен воздуха и романтики: напротив, холодный их, колкий, шершавый, обезвоженный звук, впиваясь в горло, мешает дышать, сковывает гипотермией и оставляет умирать в одиночестве, в мастерски прописанной пост-метал пустоте.

В резко обрывающихся песнях Viartannie (Chroniki Źmiainaj Ciemry) масса деталей; не увлекаясь перебором палитры, группа, сдавленно-хрипло артикулируя беларускоязычные тексты, изображает свои ледяные пространства в безжизненном монохроме, но емко — так что альбом слушается интересно; его хочется, возвращаясь, разбирать на осколки вновь, складывая из них то ли Зиму, то ли Отчаяние, то ли Смерть…

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