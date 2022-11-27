THE HU стали первой тяжелой группой, получившей звание ЮНЕСКО «Artist For Peace»Блог
Фантастический взлет популярности монгольской группы THE HU гарантировал живописным мужчикам кучу наград. Пару лет назад президент Монголии вручил им высшую правительственную награду — орден Чингисхана. А теперь подписались ЮНЕСКО.
Как сообщила пресс-служба МИД Монголии, звание «Артист ЮНЕСКО во имя мира» было присвоено рокерам генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай. До сих пор организация не жаловала подобных статусов артистам тяжелых жанров (равно, впрочем, как и иным монголам в принципе) — называя в числе «мировых посланников», например, Celine Dion, Herbie Hancock и Marcus Miller.
В сообщении отмечается, что «музыкальный стиль и идеи, выраженные группой THE HU, соответствуют ценностям и деятельности ЮНЕСКО, а также укреплению суверенитета и национального единства Монголии, глубокому изучению исторических и культурных традиций страны, передаче их на будущие поколения и продвижение их в мире». А также подчеркивается, что получив это звание, группа THE HU будет нести ответственность за продвижение деятельности и ценностей ЮНЕСКО в мире.
Да будет так!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 111
Читайте также:
Обновления
-
THE HU стали первой тяжелой группой, получившей звание ЮНЕСКО «Artist For Peace»
-
Beasts of Satan: история убийственного итальянского сатанинского культа
-
Sully Erna, GODSMACK о будущем альбоме «Lighting Up The Sky»: «Это наш финальный рывок, изо всех сил»
-
MOONSPELL отменили тур ввиду «гигантского финансового кризиса»
-
TYPE O NEGATIVE переиздадут «Dead Again». «Когда Питер напивался, его невозможно было сокрушить. У него был пенис длиной в фут и он танцевал на столе»
-
Marilyn Manson пожаловался, что женские обвинения стоили ему карьеры. Теперь у него осталась только депрессия
-
В битве «батюшек», кажется, победил BATUSHKA
-
«Что это, бля, вообще было?» Зрители виртуального Ozzfest 2022 в недоумении
-
Zakk Wylde готовится к реюниону PANTERA, разучивая партии по мануалам YouTube
-
Писюны для сильных духом: GWAR представили коллекцию секс-игрушек
Комментарии
Polyphemus:
Одна из немногих действительно искренних и интересных групп, появившихся в нулевых.…
Andrew:
У меня в городе был «забавный» случай. Местный блэкарь с компанией из 4 человек пошли на речку на пикник, в ходе которого решили устроить ритуал и утопить девчонку в р…
Тварь:
Дед Аким:
Вот из последнего что услышал — потрясающе талантливо и красиво — https://youtu.be/UbUnhBoTCfk , ой что-то старое случайно загрузил, но до сих пор лучше нет…
Дед Аким:
Тема сложная, интересная. Они наверняка есть, просто многих не знаю, привел пример более известных, кого сам слышал и слушаю, а ведь есть талантливые, не так раскруч…
aur_s:
где ещё много кто ?
или где ?
Особы прекрасного пола потому и столь заметны в металлическом окружении, что являются часто приятным исключением, чем нормой.
Да и не в…
aur_s:
Спадар Антось:
Писюн-кинокритик:
Ad Noctum написал(а):
Merzbow написал(а):
Рукожопу Йонасу не дайте снять это)
Пуркуа бы и не па? «Лордов Хаоса» он снял великолепно.
Хуйня! Я с самого начала догадал…
Ad Noctum:
Merzbow написал(а):
Рукожопу Йонасу не дайте снять это)
Пуркуа бы и не па? «Лордов Хаоса» он снял великолепно.…
Merzbow:
Писюн с глазами:
DimaCar:
Не представляю, что представляет из себя Playgirl.. Тем не менее.. Со всем уважением к музыкантам Type O’Negative, как я ни пытался, особой изюминки их творчества я не ухватил: к…
Добавить комментарий