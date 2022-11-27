THE HU стали первой тяжелой группой, получившей звание ЮНЕСКО «Artist For Peace»

Фантастический взлет популярности монгольской группы THE HU гарантировал живописным мужчикам кучу наград. Пару лет назад президент Монголии вручил им высшую правительственную награду — орден Чингисхана. А теперь подписались ЮНЕСКО.

Как сообщила пресс-служба МИД Монголии, звание «Артист ЮНЕСКО во имя мира» было присвоено рокерам генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай. До сих пор организация не жаловала подобных статусов артистам тяжелых жанров (равно, впрочем, как и иным монголам в принципе) — называя в числе «мировых посланников», например, Celine Dion, Herbie Hancock и Marcus Miller.

В сообщении отмечается, что «музыкальный стиль и идеи, выраженные группой THE HU, соответствуют ценностям и деятельности ЮНЕСКО, а также укреплению суверенитета и национального единства Монголии, глубокому изучению исторических и культурных традиций страны, передаче их на будущие поколения и продвижение их в мире». А также подчеркивается, что получив это звание, группа THE HU будет нести ответственность за продвижение деятельности и ценностей ЮНЕСКО в мире.

Да будет так!

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