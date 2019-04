Монгольская инвазия: новая модная метал-группа THE HU

(Не путать с THE WHO.) Создается впечатление, что новички-представители традиционных метал-стилей, равно, как и традиционных метал-стран в силу своего изобилия перестают привлекать внимание. Как быстро вы кликнете на заголовок: «Новая хэви-метал группа из Германии!»? Или: «Встречайте! Новая мелодик-дэз команда из Швеции!» И не важно, кто хорош или плох — изначально складывается ощущение, будто это все уже было, состоялось и надоело в любых своих формах. Потому — как вариант — лейблы и метал-СМИ теперь ищут нечто более экзотичное. Napalm Records, к примеру, активно двигают украинскую сцену. А в топах тяжелых подразделений Billboard висит моднейший коллектив из Монголии. THE HU.

Группа эта собралась в Улан-Баторе всего три года назад, и всего двумя имеющимися синглами, «Yuve Yuve Yu» и «Wolf Totem», пробила чарты, собрала многомиллионные просмотры на youtube, вписалась на летние фесты уровня Download и Tons Of Rock (а также, кстати, на юбилейный Kilkim Žaibu), ну и, в общем, как иго, захватывает все большие слушательские территории — а ведь дебютник под названием Gereg еще лишь на полпути к релизу.

Трудно сказать, способствовал ли любви к монгольской музыке успех TENGGER CAVALRY (кои резво начали, но потом пришпорили коней и в прошлом году даже успели развалиться на пару месяцев), но это, как минимум, необычно. Чем, собственно, и берут.