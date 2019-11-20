THE HU получат высшую правительственную награду

Однодневки или нет, но эти ребята определенно привлекают внимание. Монголы THE HU, которые до конца года докатывают американский тур (я уже упоминала ранее: билеты так просто, бывает, и не купить: экзотическая группа собирает солдауты в несколько тысяч лиц), а затем сразу начинают европейский, не остались неотмеченными и на родине. Причем на уровне президента страны.

Так, глава государства подписал указ о вручении музыкантам высшей государственной награды Монголии — ордена Чингисхана. Он присуждается гражданам, проявившим «выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Монголии, укреплении национального единства, построении и развитии демократического общества, изучении национальной культуры и искусства, знакомстве других стран с национальной культурой Монголии, а также иностранных государственных, общественных и научных деятелей, отличившихся в деле укрепления международного мира и сотрудничества, в изучении и возвышении в мире имени монгольской культуры».

Президент должен наградить THE HU в главный для страны праздник — National Pride Day, который в Монголии не имеет отношения к секс-меньшинствам, а знаменует день рождения Чингисхана, в 2019-м уже в 857-й раз. Гугл говорит, что празднества состоятся в этом году 27 ноября — в то же время, как у THE HU назначен концерт в Колорадо, но, возможно, ради таких важных граждан Чингисхана подвинут. Ему ж, в общем-то, давно все равно.

И, кстати, да. Энное время назад в любви к коллективу признался Elton John — сказал, что это лучшее из услышанного за долгое время. Не орден, но тоже приятно.