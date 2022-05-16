Новинка: сингл THE HU «This Is Mongol»Новинки и новости
Монгольская группа THE HU — один из самых громких мировых метал-дебютов последних лет, в родной стране признанный и награжденный даже на государственном уровне — в перерывах между международными гастролями и ковидными застенками подготовил второй альбом This Is Mongol.
Ну и кто сомневается, взаправду ли все это монгольское, мужики предлагают посмотреть клип на титульную вещь. Снимался он, правда, в пустыне Мохаве в Неваде — однако к чему эти детали? Главное, снова рассекают мотоциклы, гремит на всю раскаленную округу заводное «джи-джи», перемежаемое гортанными воплями про Чингисхана, славную орду, воинственное прошлое и многообещающее будущее. Хотя последнее, конечно, не точно.
Ну и… мощно, что еще скажешь! Все это кропотливо, едва не до самоповторений,
эксплуатирует продолжает музыкальную линию, лирические мифы и визуальные образы The Gereg и уже не удивляет. Однако плющит и цепляет бесконечно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 143
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Йопте, не прошло и 50ти лет, как звуки Парка Горького добрались до юрт в Монголии. Дешево, безвкусно, непотребно. Вполне в формате Евровидения. Могут принять румынское гражданство и победить в ежегодном балагане фриков.
Отлично
Промазал со смайлом сослепу Группа — огнище!
блин, вроде ничё, вроде шляпа, хз…… короче, как захочу экзотики — предпочту Bloodywood