The Hu
16.05.2022

Новинка: сингл THE HU «This Is Mongol»

Новинки и новости

Монгольская группа THE HU — один из самых громких мировых метал-дебютов последних лет, в родной стране признанный и награжденный даже на государственном уровне — в перерывах между международными гастролями и ковидными застенками подготовил второй альбом This Is Mongol.

Ну и кто сомневается, взаправду ли все это монгольское, мужики предлагают посмотреть клип на титульную вещь. Снимался он, правда, в пустыне Мохаве в Неваде — однако к чему эти детали? Главное, снова рассекают мотоциклы, гремит на всю раскаленную округу заводное «джи-джи», перемежаемое гортанными воплями про Чингисхана, славную орду, воинственное прошлое и многообещающее будущее. Хотя последнее, конечно, не точно.

Ну и… мощно, что еще скажешь! Все это кропотливо, едва не до самоповторений, эксплуатирует продолжает музыкальную линию, лирические мифы и визуальные образы The Gereg и уже не удивляет. Однако плющит и цепляет бесконечно.

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4 комментария

  • Bronco написал(а):

    Йопте, не прошло и 50ти лет, как звуки Парка Горького добрались до юрт в Монголии. Дешево, безвкусно, непотребно. Вполне в формате Евровидения. Могут принять румынское гражданство и победить в ежегодном балагане фриков.

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  • Зануда написал(а):

    Отличноhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif

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  • Зануда написал(а):

    Промазал со смайлом сослепу http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif Группа — огнище!

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  • Алексей написал(а):

    блин, вроде ничё, вроде шляпа, хз…… короче, как захочу экзотики — предпочту Bloodywood http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif

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