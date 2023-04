Женское горловое пение в исполнении Eivør. Завораживает!

Горловое пение, характерное для традиционной музыки некоторых народов, попадает в массовую ротацию довольно нечасто, и как правило (сразу приходят на ум THE HU!) это все-таки мужчины. Однако на Фарерских островах есть удивительная певица Eivør — и ее манера исполнения, одновременно чувственная, темпераментная, почти демоническая, завораживает, потрясая даже в ютуб-варианте.

Буквально сегодня у Eivør вышел альбом The Last Kingdom — Destiny Is All, пропитанный темой викингов и сериалом «Последнее королевство»; а еще ее голос можно услышать в саундтреке игры «God of War Ragnarök».

Просто посмотрите, как она это делает.

