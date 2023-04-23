Женское горловое пение в исполнении Eivør. Завораживает!Блог
Горловое пение, характерное для традиционной музыки некоторых народов, попадает в массовую ротацию довольно нечасто, и как правило (сразу приходят на ум THE HU!) это все-таки мужчины. Однако на Фарерских островах есть удивительная певица Eivør — и ее манера исполнения, одновременно чувственная, темпераментная, почти демоническая, завораживает, потрясая даже в ютуб-варианте.
Буквально сегодня у Eivør вышел альбом The Last Kingdom — Destiny Is All, пропитанный темой викингов и сериалом «Последнее королевство»; а еще ее голос можно услышать в саундтреке игры «God of War Ragnarök».
Просто посмотрите, как она это делает.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 32
Читайте также:
- THE HU стали первой тяжелой группой, получившей звание ЮНЕСКО «Artist For Peace»
- Новинка: сингл THE HU «This Is Mongol»
- THE HU получат высшую правительственную награду
- «Клип снимали в феврале при минус 30». THE HU показали видео «The Great Chinggis Khaan»
- Монгольская инвазия: модная метал-группа THE HU
Обновления
-
Женское горловое пение в исполнении Eivør. Завораживает!
-
Blackie Lawless, W.A.S.P: «Я изо всех сил старался скрыть свое состояние, но временами боль становится невыносимой»
-
Как хоронят рок-звезд: золотые гробы или немытый трупик с бухлишком
-
Видеоинтервью с Liv Kristine: алмазные реки и любовные берега
-
Netflix запускает киносервис для металхедов «Thunderflix»
-
Кусок ностальгии: правдивая история, как делалась (и умирала) «Музыкальная газета»
-
Ihsahn: «Могли б мы сейчас записать нечто в старом ключе EMPEROR? Запросто»
-
И еще один офигенный клип от EXTERMINATION DISMEMBERMENT! Смотрим «Corpsepit»
-
ChatGPT считает, что Dani Filth — гей
-
Репортаж: ELUVEITIE и OMNIUM GATHERUM в Шарлотт, или Что делать, когда вокалист не приехал
Комментарии
Дед Аким:
Новинки
Не знаю что сказать, лучше комменты под клипом почитать
Юрий Шевчук, Дмитрий Емель…
Юрий:
Минут семь не хватило для того что бы я уснул при прослушивании ….…
коллапес:
удивительное рядом
я тоже пишу двадцатиминутные эмби-блэки(в своем роде)…
…
Денис:
Блеки молодец, он обещал тур к 40 летию группы и он сделал его. А здоровье не купишь порой и за миллионы. Медицина совсем не всесильна. Здоровья Блеки , ты отличный вок…
Polaris:
Не знаю. Сдаётся мне, их кредитами замучали. Кому в здравом уме придёт в голову выступать с такими проблемами? Успешная рок-звезда говорите? Слабо верится. «The Matrix has yo…
Орг:
Тут все более чем очевидно, он из тех старперов, которые считают( и в некоторых случаях небезосновательно)…
DeKo:
О,совсем внезапно.Я видимо пропустил эту новость.
Анастасия,спасибо !
Дебютник их даже каким-то чудесным образом имеется в коллекции.Коллектив заслуживает вниман…
hiCliff:
Стоит отметить, что несмотря ни на что он продолжает находиться в весьма неплохой вокальной форме.…
DimaCar:
Некоторые люди просто помешаны на работе и жизнь свою не мыслят без постоянной деятельности. Могу догадаться, что и здесь — такой же случай.…
Anastasiya:
Уася написал(а):
на кипелова с чайфом тоже обзоры будут?
У меня нет причин подозревать АРКОНУ в каком-либо ватанстве.…
Уася:
ratfred:
Чорны написал(а):
И Клуб глухих. И Крабатор. И Эксгуматор. И Грейт Сорроу.
Бля, меня оттуда в опорняк забрали, веселая ночка была )))…
Dead:
Ну ептвою, человек просто сказал, что он по мужикам, и от этого все на него накинулись. Его музыка как-то изменилась с того момента? Он пошел ебашить суровый блэк про …
Добавить комментарий