SVARTTJERN: «На норвежской сцене все меньше групп, которые хотят играть просто блэк»

Пока Nattefrost и Vrangsinn мнут сиську, рассказывая в соцсетях, будто новый альбом CARPATHIAN FOREST давно готов и записан, осталось лишь дорисовать картинки в буклет — и все обязательно будет (но потом), троица Audun, Erik Gamle и Malphas, ангажированная в «карпаты» в 2017-м, продвигает свой проект SVARTTJERN, выпускающий в январе уже пятый альбом Shame Is Just A Word.

Пока можно послушать две темы, «Prince Of Disgust» и «Melodies Of Lust», убедившись, что норвежцы стабильны в подходе: производить правильный, ровный, мрачный, скупо мелодичный классический блэк made in Norway, вобравший максимум жанровых штампов, похожий на все сразу (у них по ходу нет-нет да и заваляется то DARK FUNERAL, то TAAKE, то SATYRICON — а еще, с приветом из Швеции, LORD BELIAL), но при этом абсолютно органичный и складный, так что можно крутить на повторе раз по сто за сутки.

SVARTTJERN не хватают звезд с черного неба. Да, возможно, и не стремятся. Ибо кто-то в стране еще должен отвечать за основы?..

«Норвежская сцена очень прогрессивна, активней всего развиваются новые субжанры в метале, — рассуждают музыканты, — и все меньше появляется групп, которые хотят играть просто блэк. Хотя говоря «блэк», сейчас также сложно понять, что именно имеется в виду, настолько все видоизменилось благодаря десяткам разнообразных «школ» и «течений». По сути, блэком сегодня можно назвать что угодно. Говоря о SVARTTJERN, нас не очень волнует эволюция жанра. Мы не собираемся выводить что-то куда-то на новые уровни, мы просто играем black metal как мы его знаем. И этого совершенно достаточно».