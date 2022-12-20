CARPATHIAN FOREST, Vrangsinn: «Помимо обычных депрессий, я начал слышать голоса»

Знали вы или нет, но группа CARPATHIAN FOREST еще жива — и даже вроде как концертно активна. Правда, из того самого «леса» в составе остался один только Nattefrost — ибо колоритнейший наш басист Daniel «Vrangsinn» Salte заявил в соцсетях, что должен взять перерыв и подлечиться. Физически и ментально.

«Дорогие друзья и возлюбленные враги. После длительного обдумывания и обсуждений с замечательными моими коллегами по команде я решил сделать паузу и временно прекратить работу в CARPATHIAN FOREST. На то много причин. Мое здоровье в плохом состоянии. В течение нескольких лет я страдаю от проблем с руками и временами вообще не могу играть на инструментах.

Кроме того, в последнее время появились некоторые «любопытные» психические проблемы. Помимо обычных депрессий, я начал слышать голоса, видеть галлюцинации и тому подобное. Вероятно, пришло время разобраться, что это за дерьмо. Потому как реальность выглядит уже, мягко говоря, странноватой.

Третье, но не последнее. На мне висит уголовное обвинение: из-за выращивания каннабиса, скорее всего, грозит тюрьма. Но, честно, о своем поступке ни капли не сожалею. Вне зависимости, что за это будет, я не сделал ничего непреднамеренного. Я осознанно преступил закон и понимаю, что за этим последует наказание. Хорошо. Еще раз повторю: мне не стыдно, не совестно и вообще считаю, что каждый человек имеет право попрать закон, который считает аморальным.

Спасибо ребятам из CF за понимание и стопроцентную поддержку. Вы — лучшие. Я вас, бляха, люблю! Кроме того, хочу подчеркнуть, что не покидаю коллектив насовсем. Просто не буду выходить на сцену, пока физическое и психическое состояние не улучшится. Тем не менее, я готов принимать участие в работе над песнями и т.д.

Возможно, когда-то вы снова увидите меня на сцене в составе команды. А пока я постараюсь встречаться с друзьями, получить профессиональную помощь, поработать с небольшим сольным проектом».

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