CARPATHIAN FOREST, Vrangsinn: «Помимо обычных депрессий, я начал слышать голоса»Блог
Знали вы или нет, но группа CARPATHIAN FOREST еще жива — и даже вроде как концертно активна. Правда, из того самого «леса» в составе остался один только Nattefrost — ибо колоритнейший наш басист Daniel «Vrangsinn» Salte заявил в соцсетях, что должен взять перерыв и подлечиться. Физически и ментально.
«Дорогие друзья и возлюбленные враги. После длительного обдумывания и обсуждений с замечательными моими коллегами по команде я решил сделать паузу и временно прекратить работу в CARPATHIAN FOREST. На то много причин. Мое здоровье в плохом состоянии. В течение нескольких лет я страдаю от проблем с руками и временами вообще не могу играть на инструментах.
Кроме того, в последнее время появились некоторые «любопытные» психические проблемы. Помимо обычных депрессий, я начал слышать голоса, видеть галлюцинации и тому подобное. Вероятно, пришло время разобраться, что это за дерьмо. Потому как реальность выглядит уже, мягко говоря, странноватой.
Третье, но не последнее. На мне висит уголовное обвинение: из-за выращивания каннабиса, скорее всего, грозит тюрьма. Но, честно, о своем поступке ни капли не сожалею. Вне зависимости, что за это будет, я не сделал ничего непреднамеренного. Я осознанно преступил закон и понимаю, что за этим последует наказание. Хорошо. Еще раз повторю: мне не стыдно, не совестно и вообще считаю, что каждый человек имеет право попрать закон, который считает аморальным.
Спасибо ребятам из CF за понимание и стопроцентную поддержку. Вы — лучшие. Я вас, бляха, люблю! Кроме того, хочу подчеркнуть, что не покидаю коллектив насовсем. Просто не буду выходить на сцену, пока физическое и психическое состояние не улучшится. Тем не менее, я готов принимать участие в работе над песнями и т.д.
Возможно, когда-то вы снова увидите меня на сцене в составе команды. А пока я постараюсь встречаться с друзьями, получить профессиональную помощь, поработать с небольшим сольным проектом».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 21
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CARPATHIAN FOREST, Vrangsinn: «Помимо обычных депрессий, я начал слышать голоса»
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Комментарии
cpt BARBOSSA:
Очень люблю их.Вот как такое чудо можно обозвать паскудным словцом ‘попса’?…
Green:
juris:
почему бы и нет… вполне себе средневековщинка)) стилистика напомнила чутка ранний LUMSK …
Polyphemus:
Блин, Сергей выразил мысль огромного количества людей во всех постсоветских странах — будущее разрушено, реально пытаешься хотя бы настоящее сберечь. Патриотизм э…
Дед Аким:
cpt BARBOSSA написал(а):
Акиму;
Чумовой боевичок!!!В лучших традициях.Ночью налетел на них,в общем случайно.Но беда в том,что остальное ихнее творчество если ни как д…
Алексей:
Начал их слушать ещё с того времени,когда они сделали кавер на Петера Мёрфи cuts you up. Кто не слышал этот кавер,то советую. Удивительная группа.…
cpt BARBOSSA:
Акиму;
Чумовой боевичок!!!В лучших традициях.Ночью налетел на них,в общем случайно.Но беда в том,что остальное ихнее творчество если ни как две капли Never Surrender,то уж т…
Дед Аким:
cpt BARBOSSA:
Bronco написал(а):
Нергал же сказал, они не послушали. Кто им виноват?
Сейчас настали такие времена что мир под брови наелся ВСЕМ.Никого и ничем давно не удивит…
Bronco:
cpt BARBOSSA:
» ..его легендарную часть таки увековечили после смерти: она плавает в Петербурге в Музее эротики »
Как утверждают историки и эксперты, на самом деле в банке плавае…
Виталий:
Интервью уставшего бороться с ветряными мельницами человека. Наверное у всех творческих людей после 40 лет мышление трансформируется в калькулятор))
Хочется обес…
cpt BARBOSSA:
cpt BARBOSSA написал(а):
Ряженые макаки.В порядке самоистязательства попытался послушать…и выдержал не долго,примерно как и предполагал.
( Сослепу леплю ошибк…
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