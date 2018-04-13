Смотри, кто вернулся! Новый EP CARPATHIAN FOREST «Likeim»

Пятница 13-е — хороший день для релизов… особенно для группы, в течение 12 последних лет от которой были слышны лишь новости об уходе почти всех участников. Nattefrost, однако же, решил тащить потрепанное знамя CARPATHIAN FOREST в одно лицо и, пригласив на помощь пачку норвежских корешей, анонсировал работу над последователем Fuck You All!!!!. А также ряд выступлений на фестивалях — мнения о которых разделились ровно наполовину. Кто-то писал, мол, приятно услышать CF, хоть и в новом формате, но в деле; иные негодовали, что на сцене «лес» беспомощен и похож скорей на шапито, чем на серьезную группу.

Кто тут прав, а кто ошибается, я планирую оценить лично на фестивале Brutal Assault 2018, ну а пока студийная весточка! EP под названием Likeim, в составе двух песен, первая из которых титульная, а вторая — кавер на TURBONEGRO «All My Friends Are Dead».

«Еще один шаг навстречу лонгплею. Мы планируем выпустить трилогию из семидюймовок — ибо некоторые вещи должны делаться просто.

Likeim - это заявление обо всем сразу. Рок и панк. Экзистенциализм, суицид».