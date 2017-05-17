Nattefrost собрал новый состав CARPATHIAN FOREST

Интрига последней пятилетки наконец разрешилась. В пользу Наттефроста. Оставшись единственным музыкантом оригинального состава CARPATHIAN FOREST, он переквалифицировался на роль свободного вокалиста, набрал в группу новых участников, и, выпустив в подтверждение серьезности намерений репетиционное видео, собрался кратенько прокатиться по европейским фестам 2017 года.

«Чертов камбэк… — говорится на официальной странице группы в фб. — CARPATHIAN FOREST представляют репетиционное видео кавера ныне не существующей культовой американской банды DEAD MOON «A Fix On You». Коллектив также записывает новые демо, репетирует для нескольких концертных дат, а в летне-осенний период пристпит к записи полноформатного альбома Likskue, который выйдет в 2018-м».

Текущий состав группы выглядит так:

Nattefrost — вокал;

Slakt (VISEGARD) — бас-гитара;

Audun (MAGISTER TEMPLI, SVARTTJERN) — барабаны;

Malphas (BLOODSWORN, ENDEZZMA, HAGL, SVARTTJERN) — гитара;

Erik Gamle (REPULSIVE AGGRESSION, SVARTTJERN) — гитара