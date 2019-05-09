Создатель «жидкой смерти»: «На хэви-метал концертах веганов больше, чем на шоу Taylor Swift»

В коллекцию экстремальных реклам: напиток под названием «Liquid Death». Его слоганом является «Убей свою жажду» («murder your thirst»), целевой аудиторией числятся панки и металхеды, а рекламный ролик уровнем позитивности может конкурировать с сериями «Happy Tree Friends». Угадайте, что внутри банки?

Как ни странно, это просто вода. Ну, т.е. не просто, а 100% альпийская горная вода, которая расчленит вашу жажду, как мистер Кожаное лицо — глупого толстого гопника. Бренд «Liquid Death» явился стартапом человека по имени Mike Cessario, бывшего креативного директора Netflix, а ныне — пропагандиста здорового образа жизни и «чистого», экологичного отношения к природе. Поэтому водичка разливается только в металлическую тару.

«Liquid Death является дьявольским планом уничтожения маркетинговых клише в продвижении бутилированной воды. Мы берем самый здоровый напиток в мире и делаем его настолько же забавным и глупым, занимательным и смешным, как «нездоровая» продукция вроде энергетических напитков, газировки, пива. Кроме того, пластиковые бутылки — говно.

С самого начала мы знали, что собираемся завоевывать аудиторию из числа любителей тяжелой музыки: хэви-метала, панк-рока, и т.д., так как эти люди быстро поймут прикол и оценят подход, которого доселе не видели.

Все, что касается метала и панка, экстремально. Быть веганом — также экстрим, протестовать против загрязнения окружающей среды — экстрим. На хэви-метал концертах веганов больше, чем на шоу Taylor Swift. И именно в этом мы видим связь с подобной аудиторией, причину, почему люди захотят купить наш продукт».

Водичка пока продается только онлайн, $1.83 за баночку. Из прибыли за продажу каждой банки компания планирует перечислять $0.05 на очищение океана от загрязнения пластиком.