Создатель «жидкой смерти»: «На хэви-метал концертах веганов больше, чем на шоу Taylor Swift»

В коллекцию экстремальных реклам: напиток под названием «Liquid Death». Его слоганом является «Убей свою жажду» («murder your thirst»), целевой аудиторией числятся панки и металхеды, а рекламный ролик уровнем позитивности может конкурировать с сериями «Happy Tree Friends». Угадайте, что внутри банки?
Как ни странно, это просто вода. Ну, т.е. не просто, а 100% альпийская горная вода, которая расчленит вашу жажду, как мистер Кожаное лицо — глупого толстого гопника. Бренд «Liquid Death» явился стартапом человека по имени Mike Cessario, бывшего креативного директора Netflix, а ныне — пропагандиста здорового образа жизни и «чистого», экологичного отношения к природе. Поэтому водичка разливается только в металлическую тару.
«Liquid Death является дьявольским планом уничтожения маркетинговых клише в продвижении бутилированной воды. Мы берем самый здоровый напиток в мире и делаем его настолько же забавным и глупым, занимательным и смешным, как «нездоровая» продукция вроде энергетических напитков, газировки, пива. Кроме того, пластиковые бутылки — говно.
С самого начала мы знали, что собираемся завоевывать аудиторию из числа любителей тяжелой музыки: хэви-метала, панк-рока, и т.д., так как эти люди быстро поймут прикол и оценят подход, которого доселе не видели.
Все, что касается метала и панка, экстремально. Быть веганом — также экстрим, протестовать против загрязнения окружающей среды — экстрим. На хэви-метал концертах веганов больше, чем на шоу Taylor Swift. И именно в этом мы видим связь с подобной аудиторией, причину, почему люди захотят купить наш продукт».
Водичка пока продается только онлайн, $1.83 за баночку. Из прибыли за продажу каждой банки компания планирует перечислять $0.05 на очищение океана от загрязнения пластиком.
хм, а что веганов так тянет на хэви-метал концерты? От прослушивания металла B12 вырабатывается?
Ходят за звуковым «мясом» и «колбасой»
«На хэви-метал концертах веганов больше, чем на шоу Taylor Swift.»
полностью соглашусь с человеком. прожив почти 2 года в европе,могу сказать,что почти 70% слэммеров,дэзеров и блэкеров веганы или вегетарианцы.
Быть веганом — также экстрим… в наше »экстремальное» время, когда веган в разговоре, в течении минуты 5 раз напомнит, что он веган, теперь уже мейнстрим