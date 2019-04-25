Блэк-метал Барби

История с расколом в BATUSHKA, похоже, подходит к финалу - и несмотря на то, что лидер группы, басист-гитарист-вокалист Krzysztof «Христофоръ» Drabikowski в декабре (контролируя на тот момент соцсети команды) заявлял, будто коллектив...