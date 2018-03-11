Смешные рекламные ролики с участием рокеров и металистов, часть вторая

Продолжаем рубрику «10 минут юмора» (первая часть здесь) и смотрим еще одну подборку рекламных роликов, в которых так или иначе задействована тема метал-музыки.

1. Молочный шоколад и «метал мама». Японцы, как всегда, изобретательны и своеобразны.

2. Трудная жизнь готической девочки и понимающий папа. А заодно и сети строительных гипермаркетов Hornbach.

3. FedEx и «самая опасная группа на свете». Которой, при всей любви к гольфу, необходимо поддерживать безжалостный имидж.

4. Индийский подход к безопасности. Странно только, что там никто не танцует.

5. SUFFOCATION на History Channel. Темные, темные века, полные боли, унижений и удушений.

6. Средство от кашля и голосистые финны. И это они еще вкусили «Туссина»!

7. EXMORTUS c рекламой Virgin Mobile. Такое ощущение, что песня вышла даже лучше, чем Samsung Galaxy S5.

8. В туре как дома. В автобусах Greyhound.

9. MUNICIPAL WASTE в рекламе обуви Vans. Не то чтоб особо смешно, однако же с размахом и стильненько.

10. И… бонусное, забавное, с оттенком печали. Этот рекламный ролик финской молочки с участием Лемми был снят буквально за месяц до его смерти — став по факту ему же трибьютом.