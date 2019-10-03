Реквием по человечеству: слушаем грандиозную новую тему APOCALYPTICA «Ashes Of The Modern World»

APOCALYPTICA, похоже, решили отойти от образа попсовой рок-группы с виолончелями и приглашенными вокалистами — и своей новой композицией «Ashes Of The Modern World» заявили претензию на высокое искусство и почти симфонический размах. Отснятый же на нее клип напоминает начало «Меланхолии» Ларса фон Триера.

Девятый студийник группы, полностью инструментальный Cell-0 появится в январе. «Трудно выражать мысли без текста, но на Cell-0 мы обнаружили частицы вселенной, нам до сих пор не известные. Миллионы нот сошлись, чтобы создать музыку, как миллионы клеток сочетаются, создавая жизнь. И стоит визуализировать это все, как находишь сходство в двух паттернах».