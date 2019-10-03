Реквием по человечеству: слушаем грандиозную новую тему APOCALYPTICA «Ashes Of The Modern World»

APOCALYPTICA, похоже, решили отойти от образа попсовой рок-группы с виолончелями и приглашенными вокалистами — и своей новой композицией «Ashes Of The Modern World» заявили претензию на высокое искусство и почти симфонический размах. Отснятый же на нее клип напоминает начало «Меланхолии» Ларса фон Триера.

apocalypticaband2019 newДевятый студийник группы, полностью инструментальный Cell-0 появится в январе. «Трудно выражать мысли без текста, но на Cell-0 мы обнаружили частицы вселенной, нам до сих пор не известные. Миллионы нот сошлись, чтобы создать музыку, как миллионы клеток сочетаются, создавая жизнь. И стоит визуализировать это все, как находишь сходство в двух паттернах».

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 33

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги:

﻿

Есть что сказать? Пишите!

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Новый трек REIDO «Liminal»

Мрачная белорусская экстремально-думовая группа REIDO возвращается с первым за 8 лет альбомом Anātman - и предлагает всем, кто скучал, трек "Liminal". Полноформатный релиз появится на британском лейбле Aesthetic Death 18 октября.

Close