BD apocalyptica team up with singer franky perez anblack sabbath bassist geezer butler for i ll get through it single
19.03.2022

APOCALYPTICA записали унылое нытье. Зато с Гизером Батлером!

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Желание продать себя подороже иногда (часто) доходит до смехотворного. Так, в последние месяцы музыкальные новостные сайты пестрели заголовками: «APOCALYPTICA записались с легендарным Гизером Батлером!», позиционируя это едва не как коллаборацию века.

Сегодня трек «I’ll Get Through It» наконец появился (с непременным упоминанием с придыханием, что в нем, вообще-то, важный человек из BLACK SABBATH), ну и что мы имеем на выходе? Жалкий скулеж парня по имени Franky Perez, слезливо-слащавая примитивная мелодия — и где-то на задворках не особо нужная партия бас-гитары, которую мог сыграть абсолютно любой басист любого местного ноунейм-разогрева текущего тура команды. Как пишут в знаменитом мемасике: «А разговоров-то было!»

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