APOCALYPTICA TRUJILLO
05.03.2024

APOCALYPTICA снова записали кавера METALLICA

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В 2024-м APOCALYPTICA решили отмотать время назад, вернувшись к фишке, которая в 1996 году впервые показала большому миру, что метал на виолончелях — это свежо и красиво. Мужики тогда записали альбом каверов METALLICA с немудреным названием Apocalyptica Plays Metallica by Four Cellos и попали в интернациональные ротации, чтобы спустя несколько лет, оттолкнувшись от славы кавероведов, начать записывать уже оригинальную музыку. Но, как видно, прошлое не отпустило.

Так, в июне выйдет еще одна пачка переигранных песен METALLICA, с по-прежнему простой вывеской Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2 и следующим сетлистом.

01. Ride The Lightning
02. St Anger
03. The Unforgiven II
04. Blackened
05. The Call Of Ktulu (in memory of Cliff Burton)
06. The Four Horsemen (featuring Robert Trujillo)
07. Holier Than Thou
08. To Live Is To Die
09. One
10. One (Instrumental)

В качестве уникальной коллаборации — тема «The Four Horsemen», в записи которой принял участие Robert Trujillo (как представили его финны — величайший басист мира на все времена), и которую можно послушать прямо сейчас.

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