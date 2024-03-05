APOCALYPTICA снова записали кавера METALLICA

APOCALYPTICA снова записали кавера METALLICAНовинки и новости
В 2024-м APOCALYPTICA решили отмотать время назад, вернувшись к фишке, которая в 1996 году впервые показала большому миру, что метал на виолончелях — это свежо и красиво. Мужики тогда записали альбом каверов METALLICA с немудреным названием Apocalyptica Plays Metallica by Four Cellos и попали в интернациональные ротации, чтобы спустя несколько лет, оттолкнувшись от славы кавероведов, начать записывать уже оригинальную музыку. Но, как видно, прошлое не отпустило.
Так, в июне выйдет еще одна пачка переигранных песен METALLICA, с по-прежнему простой вывеской Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2 и следующим сетлистом.
01. Ride The Lightning
02. St Anger
03. The Unforgiven II
04. Blackened
05. The Call Of Ktulu (in memory of Cliff Burton)
06. The Four Horsemen (featuring Robert Trujillo)
07. Holier Than Thou
08. To Live Is To Die
09. One
10. One (Instrumental)
В качестве уникальной коллаборации — тема «The Four Horsemen», в записи которой принял участие Robert Trujillo (как представили его финны — величайший басист мира на все времена), и которую можно послушать прямо сейчас.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 26
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Комментарии
Зануда:
DimaCar:
дк:
e6y4uu IIIakaJI написал(а):
Симфо-метал — это кал
всё кал – и это прекрасно! …
дк:
Metaller555 написал(а):
Видимо, товарищ Йонссон и его давно сдувшийся ансамбль интересен только вот в таких широтах…
похоже что нет: в прошлом году хедлайнерам�…
дк:
Тварь написал(а):
Есть риск неиллюзорно присесть по заяве каких-нибудь активных активистов.
Ну и в списки запретов в Украине попасть заодно с возможными отме�…
дк:
Черноярец написал(а):
Пошлое кривляние. Это ведь от интеллектуального бессилья, не иначе. Хочется возразить, но ума не хватает это сделать — остаётся только кри…
e6y4uu IIIakaJI:
Metaller555:
Видимо, товарищ Йонссон и его давно сдувшийся ансамбль интересен только вот в таких широтах… Вот и крутится как может.…
Тварь:
Учитывая что в рф не так давно отменили комикс-фест и книжный фестиваль, оккультному Териону в мертвую страну лучше бы не приезжать. Есть риск неиллюзорно присесть …
Черноярец:
Ad Noctum написал(а):
Юрий написал(а):
Америка вместе со своими шестёрками из НАТО пол мира разбомбили
… а нам даже одну Украину не дают разбомбить! Нечестно, неч�…
Ad Noctum:
Юрий написал(а):
Америка вместе со своими шестёрками из НАТО пол мира разбомбили
… а нам даже одну Украину не дают разбомбить! Нечестно, нечестно, русо�…
Черноярец:
В условиях тоталитарной цензуры и русофобии на Западе, даже такая как бы нейтральная к России позиция артиста выглядит как подвиг)
Ничего, конечно, в России они не…
4opT:
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