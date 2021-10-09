Премьера: новый альбом TRIVIUM «In The Court Of The Dragon»Блог
Сегодня флоридский TRIVIUM официально выпустил десятый полноформатник In The Court Of The Dragon — и, мне кажется, при всей разбалансированности дискографии группы, с 1999 года то обретавшей озарения, то выпускавшей нечто малоудобоваримое, этот альбом действительно стоит того, чтобы быть услышанным целиком. Он, как минимум, увлекателен.
Размеренный важный хэви-метал? Классический трэш? Воспоминания о PANTERA? Беснующийся озверелый металкор? Балладность? Соло-запилы? Брейкдауны? Воодушевленные мелодичные рефрены? In The Court Of The Dragon, как пиратский сундук, напичкан буквально сразу и всем, и TRIVIUM, аки многоликий зверь в зеркале, в каждой теме отражается множеством музыкальных аллюзий. Но при этом не повторяет кого-либо конкретно — в конце концов, сделать подобную жанровую мешанину и остаться слушабельным под силу лишь Matt Heafy и компании (да и то, возвращаясь к некоторым предыдущим релизам, далеко не всегда). Что любопытно, инструментальное интро «X» написал Ihsahn (напомню, мужики все еще мутят коллаборацию). Над всем остальным в ковидловые времена поработали сами TRIVIUM — приложившись к материалу со всей доступной им интенсивностью.
Слушается отлично.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 116
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Премьера: новый альбом TRIVIUM «In The Court Of The Dragon»
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