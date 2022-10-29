katatonia
29.10.2022

Новый, внезапно бодрый сингл KATATONIA «Atrium»

Новинки и новости

KATATONIA в январе реализуют альбом Sky Void Of Stars и уже успели показать первый сингл «Atrium», плотный, насыщенный, бодрый, по-осеннему смурной, но, что нехарактерно, почти лишенный нытья. В общем, прямо-таки понравился!

«Наш двенадцатый альбом — это динамичное путешествие сквозь волнующую Тьму. Он рожден из тоски по всему, что было утеряно и не найдено вновь, появившееся на периферии недостижимого, но при этом человечное, сформулированное в слова и звуки, характерные для KATATONIA. Никакого сияния звезд, просто сплошная стена яростного дождя».

Что ж, будем ждать. К сезону как раз.

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