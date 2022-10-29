Новый, внезапно бодрый сингл KATATONIA «Atrium»Новинки и новости
KATATONIA в январе реализуют альбом Sky Void Of Stars и уже успели показать первый сингл «Atrium», плотный, насыщенный, бодрый, по-осеннему смурной, но, что нехарактерно, почти лишенный нытья. В общем, прямо-таки понравился!
«Наш двенадцатый альбом — это динамичное путешествие сквозь волнующую Тьму. Он рожден из тоски по всему, что было утеряно и не найдено вновь, появившееся на периферии недостижимого, но при этом человечное, сформулированное в слова и звуки, характерные для KATATONIA. Никакого сияния звезд, просто сплошная стена яростного дождя».
Что ж, будем ждать. К сезону как раз.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 31
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Комментарии
Sonder77:
Ad Noctum:
Timor et Tremor — «Realm of Ashes»
«Timor et tremor venerunt super me». Ознакомиться с альбомом сподвигло название команды, которое напомнило ту самую строчку текста ком…
Bronco:
Как всегда прекрасный репортаж. Словно сам побывал. Спасибо, Анастасия!…
atr:
О, Стив Харрис продвигает свой любимый футбольный клуб (Вест Хэм, если что)…
Green:
Ни одних ни вторых никогда не слушал, не моё, но это не важно, важно то с какими эмоциями описано само действие, «как сам там побывал». Рад за автора, рад з группу что до…
Juris:
дарктрон как престарелый дедушка (аналогично AC/DC, OZZY OSBOURNE, ZZ-TOP, etc/etс.) «смердит-чуть ходит-пердит»… НО в то же время это что-то «старое-доброе-близкое-милое» из далёког…
atr:
DimaCar написал(а):
Этот Ронни Ромео поет почти как другой Ронни, — только Дио — в группе Lords Of Black.. предчувствую, ожидается очередная порция классик-метал-порно: б…
Дед Аким:
Новые альбомы
Может ошибаюсь, абсолютное мнение имеют только дураки, истина познается в сп…
DimaCar:
Этот Ронни Ромео поет почти как другой Ронни, — только Дио — в группе Lords Of Black.. предчувствую, ожидается очередная порция классик-метал-порно: без вкуса и содержания…
Скрудж:
atr написал(а):
Клипы Cellar Darling и Soen — Lotus делали одни и те же люди?
костян Чиореану автор. Он рисует таким ребятам как Soulfly; At the gates; Hypocricy; Borknagar; Einherjer; Mayhem; и ещё ог…
Артем:
dark написал(а):
гавно группа давно пора в утиль
Сам ты говно…
Eum:
Прошлый альбом звучал очень приближенно к звучанию 90х, и был хорош.
Надеюсь Демоназ не подведет, и пофиг на облогу…
Дед Аким:
Дед Аким написал(а):
Загружал Сандру — 18 хитов, наизусть знаю, думал меня трудно удивить, оказывается можно — 19 хит. Только вчера увидел, очень красивая песня и…
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