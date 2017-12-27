KATATONIA внезапно заморозили деятельность

В середине декабря неприятным для многих сюрпризом-конца-2017 стали новости от KATATONIA. Тщетно выждав пару недель в ожидании деталей, скажу что известно. Сначала группа перенесла декабрьский балтийско-российский тур ввиду травмы гитариста Роджера (концерты состоятся в феврале-марте, и это последний шанс увидеть группу в 2018-м, а то и более), а затем опубликовала скупое сообщение в духе Ельцина и отменила все летние фестивальные даты. «Нам нужно время, чтобы произвести переоценку того, что команде готовит будущее».

А вот что в одном из недавних интервью говорил Андерс.

«С годами отъезды из дома даются сложнее и сложнее. Я очень скучаю, я по натуре домосед, к тому же у меня есть сын, которому нужен отец. Да и туровая жизнь местами жестковата для людей средних лет: ты воспринимаешь и переносишь ее нюансы далеко уже не так, как в двадцать. Чтобы было легче, я, к примеру, бросил пить. Вообще. Ибо доктора не советуют. Но я страдаю от нарушений и недостатка сна, а нерегулярная пища и перекусы всякой фигней заставляют меня чувствовать себя стариком.

Но, как бы там ни было, во время шоу мы стараемся выплеснуть всю свою энергию: это важно, потому что именно за это люди платили деньги, желая увидеть KATATONIA. Мы — люди ответственные. И этот час на сцене действительно что-то значит: он наделяет смыслом все минусы жизни турового музыканта… в отличие, скажем, от переездов и путешествий. Поездки — потерянное время, недели потраченных возможностей делать что-то творческое и продуктивное. Это медленная смерть. Дни, проведенные под девизом «поспеши и подожди». Честно, хочется, чтобы наши туры стали короче. ну или уже изобрели телепорты.

Признаться, мой самый большой страх заключается в том, что я потеряю энтузиазм, страсть к концертным выступлениям, потому что необходимость куда-то ехать заставляет меня чувствовать себя столь несчастным. В общем, нужно поддерживать баланс между плохим и хорошим, и действовать осторожно».