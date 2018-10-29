THENIGHTTIMEPROJECT от экс-гитариста KATATONIA в отсутствие KATATONIA

Бывает ли пустым свято место, в следующем году нам покажет бывший гитарист KATATONIA Fredrik Norrman (также OCTOBER TIDE, экс-TREES OF ETERNITY), решивший активно продвигать свою группу THENIGHTTIMEPROJECT, с дурацким названием, но с симпатичной и довольно узнаваемой подходом меланхолической музыкой. В 2016 году проект выпустил дебютный альбом; в 2017-м — сингл Anti Meridian, который, дабы зажечь в вашей душе лампадку «кататонической» ностальгии и ожидания (лонгплей на подходе), предлагаю послушать прямо сейчас.

Thenighttimeproject Katatonia Помимо Фредрика, в группе числится его брат и соратник по OCTOBER TIDE Mattias Norrman, вокалист Alexander Backlund (LETTERS FROM THE COLONY) и драммер Jonas Sköld (OCTOBER TIDE, LETTERS FROM THE COLONY).
Кстати, есть подозрение, в 2019 году мы неоднократно увидим ее название в фестивальных списках.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Sonne 29.10.2018 в 16:27

    Неплохо, неплохо, мне нравится!

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  2. Mahakali 29.10.2018 в 20:23

    Вот и стоило ли уходить из Katatonia, чтобы по итогу делать то же, что и они на своих последних альбомах?)))

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  3. Зеля 29.10.2018 в 20:33

    Ну дык Кататония сейчас вату катает, займёт быстренько нишу

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