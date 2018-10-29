THENIGHTTIMEPROJECT от экс-гитариста KATATONIA в отсутствие KATATONIA

Бывает ли пустым свято место, в следующем году нам покажет бывший гитарист KATATONIA Fredrik Norrman (также OCTOBER TIDE, экс-TREES OF ETERNITY), решивший активно продвигать свою группу THENIGHTTIMEPROJECT, с дурацким названием, но с симпатичной и довольно узнаваемой подходом меланхолической музыкой. В 2016 году проект выпустил дебютный альбом; в 2017-м — сингл Anti Meridian, который, дабы зажечь в вашей душе лампадку «кататонической» ностальгии и ожидания (лонгплей на подходе), предлагаю послушать прямо сейчас.

Помимо Фредрика, в группе числится его брат и соратник по OCTOBER TIDE Mattias Norrman, вокалист Alexander Backlund (LETTERS FROM THE COLONY) и драммер Jonas Sköld (OCTOBER TIDE, LETTERS FROM THE COLONY).

Кстати, есть подозрение, в 2019 году мы неоднократно увидим ее название в фестивальных списках.