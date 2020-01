KATATONIA наныли новую песню

«Кто это ноет на болотах, Бэрримор?» «А это KATATONIA вернулись из отпуска!» Так что если кто планировал плакать, скулить и тосковать, вот пожалуйста: тема называется «Lacquer», и она войдет в позднеапрельский альбом City Burials. А звучит, как будто и не уходили.

«City Burials — альбом, в котором группа возвращает часть своего хэви-метал наследия, искусно вплетая интенсивные классические олдскульные элементы в калейдоскопическую канву современного звука», — говорит пресс-релиз. Будем верить, обещанный метал подадут каким-то отдельным блюдом: в «Lacquer» не доложили даже гитар. Хотя звучит мило.

The road to the grave is straight as an arrow

I’m just staying around to sing your song, baby

