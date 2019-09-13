Новый сингл LINDEMANN «Steh Auf»

Как будто бы Тиллю мало нового RAMMSTEIN. Как будто бы Петеру мало возрожденного HYPOCRISY (по PAIN обновлений пока не предвидится). Полустебный проект LINDEMANN продолжил свои изыскания, подготовил второй альбом и сегодня показал общественности клип «Steh Auf». Который, с учетом перехода с комичного английского на родной немецкий вокалиста, воспринимается как нерожденный би-сайд RAMMSTEIN. То есть неплохо.

lindemann Steh Auf«Сначала мне не понравилось, как мой голос звучит на английском, к этому нужно было привыкнуть, так как ранее подобного опыта не было, — говорил Тилль на выпуске Skills In Pills. — А теперь я горжусь тем, как все получается. Я хочу, чтобы лирику и мои мысли воспринимали и понимали люди отовсюду, от Чили до Франции, или России, неважно. Это открывает новые горизонты — ведь никто за пределами Германии не говорит по-немецки».

Однако, похоже, в 2019-м он пришел к заключению, что лучше, возможно, и не понимать.

, рубрика(и): Блог

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