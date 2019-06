Новинка ENTOMBED A.D. «Torment Remains»

Когда известная группа в силу внутренних конфликтов распадается на две — иногда под разными названиями (IMMORTAL vs ABBATH), иногда с приставкой (ENTOMBED vs ENTOMBED A.D., VENOM vs VENOM INC), иногда тупо дублируя вывеску (бредовая ситуация с BATUSHKA), далее обе стороны стараются: а) побольнее ущипнуть конкурентов в интервью и обозвать кавер-группой; б) выпустить больше релизов, упирая на продуктивность как залог профсостоятельности. Не то что, мол, отщепенцы. В лучшем случае по итогам получается два полноценных коллектива — ну и все вроде как в выигрыше. Но бывает, что, отсудив имя, счастливые хозяева заболевают творческой импотенцией.

Не буду утверждать, что именно это случилось с ENTOMBED — однако факты просты: после того, как L-G Petrov отпочковался с ENTOMBED A.D., трио Hellid/Cederlund/Andersson не выпустило ни одного оригинального релиза, занимаясь бесконечными копиляциями, переизданиями, перезаписываниями и пережевываниями. При этом ENTOMBED A.D., ухмыляясь, упрямым паровозом топит вперед, и в августе реализует уж третий полноформатник Bowels Of Earth. Кстати, можно прикинуть, чего ожидать от альбома: на этой неделе шведы показали сингл «Torment Remains».

«На гитарную вакансию в группе пришел наш бразильский друг Guilherme Miranda, привнеся новый энергетический заряд, — отметил Lars-Göran Petrov. — Что касается альбома, то я бы охарактеризовал его двумя эпитетами: сфокусированность и прямолинейность. Мы все делали просто, но при этом продумывая каждую мелочь. Творили легко, без напряга и стресса».