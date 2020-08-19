LG Petrov, ENTOMBED A.D. о болезни: «Мне просто очень-очень не повезло. У рака нет чувств. Есть только чертовское невезение»Блог
«Пару месяцев назад я нашел бугорок в районе солнечного сплетения, — вспоминает музыкант в интервью Metal Hammer, — не обратил внимания. Но потом там начало болеть, и я пошел к врачу. Сделав снимок, сказали: «Вам надо обратиться к специалисту». Это было дико. Даже не представляете себе, что ощущаешь, услышав эти слова. Как бросает в жар. Думаешь: «Твою мать»…
Этот вид рака называется холангиокарцинома. Я ничего о нем не читал в Интернете — не хочу. Знаю только, что связан он с желчными протоками. Знаете, я всегда любил попить пивко — но моя печень в идеальном состоянии. Я много курил, но легкие в порядке. Мне просто очень-очень не повезло. У рака нет чувств. Есть только чертовское невезение.
Опухоль моя неоперабельна, от нее не избавиться. Но со мной работает лучший специалист по холангиокарциноме, и верит, что лечение поможет взять ее распространение под контроль, а может, даже уменьшить.
Я сейчас на химиотерапии. Это очень тяжело. Физически, так как сильно слабеешь. Чтобы чувствовать себя лучше, принимаешь стероиды. Таблетки от тошноты. От них всех плохо спишь.
Прошлой ночью не спал совсем. Ждал, пока откроется ближайший магазин в 8 утра — оделся и медленно туда пошел. Это всего полтора километра, но я останавливался на отдых три раза. Тело невообразимо ослабло. Но… я жизнелюбивый человек, не теряю оптимизма.
Как только я узнал о болезни, немедленно бросил пить и курить. Перешел на сторону ЗОЖ. А еще стал много есть, жирной всякой питательной пищи: врачи говорят, что худым при таком виде рака быть плохо. Так что если раньше я весил 87 кило, то уже набрал 93. Жалко только, при химиотерапии теряешь вкус пищи.
В целом… как говорил уже, я жизнерадостный человек, стараюсь оставаться на позитиве — хотя временами накрывает, конечно. Но мне постоянно звонят друзья, навещают. Много внимания. Вот, вчера говорил с Нергалом. Я знаю, через что он прошел — и он это сделал! Такие истории придают сил. Бороться, бороться, бороться!»
Напомню, поддержать музыканта финансово (терапия очень недешева) можно тут. И морально — в фэйсбуке.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 197
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LG Petrov, ENTOMBED A.D. о болезни: «Мне просто очень-очень не повезло. У рака нет чувств. Есть только чертовское невезение»
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Живи Братко!
«Знаю только, что связан он с желчными протоками. Знаете, я всегда любил попить пивко — но моя печень в идеальном состоянии. Я много курил, но легкие в порядке. Мне просто очень-очень не повезло.»
Да нет, всем причина громкая музыка. (сарказм)
Что тут скажешь. Он прав, ему чертовски не повезло, жизнь это сраная лотерея, где каждому достается свой приз. По себе знаю. Как в кино, учишься, учишься, апотом БАЦ и вторая смена! Живёшь, живёшь, и в один прекрасный день не то, что в магазин, до туалета дойти не можешь. И на восстановление и лечение уходит не только куча денег и времени но и оставшееся здоровье, чтобы не подохнуть уже не от болезни а от лекарств, которые её лечат. Да, и такое бывает. Но нужно продолжать движение несмотря ни на что, как сказал один киногерой: ,,Пока колёса не наебнутся!!!!»