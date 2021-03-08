entombed l g petrov
08.03.2021

Умер Lars-Göran Petrov из ENTOMBED A.D.

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Минус еще одна легенда, узнаваемый голос, весельчак шведского дэз-метала Lars-Göran Petrov. К сожалению, битву с раком он все-таки проиграл — хотя врачи верили, что ремиссия возможна. В прошлом месяце музыканту исполнилось 49 лет…
R.I.P.

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4 комментария

  • HNKNTNH написал(а):

    Очень жаль и грустно, что уходят люди. Надеюсь, что там что-то есть.

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  • ratfred написал(а):

    Плохая новость. Ну, да ладно. Есть еще пока Дядя Том, дайбох ему здравия.

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  • Merzbow написал(а):

    Чёт, на его собратья по просто Entombed молчат. Тот же Алекс.

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  • KarKAzZ написал(а):

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