08.03.2021
Минус еще одна легенда, узнаваемый голос, весельчак шведского дэз-метала Lars-Göran Petrov. К сожалению, битву с раком он все-таки проиграл — хотя врачи верили, что ремиссия возможна. В прошлом месяце музыканту исполнилось 49 лет…
Умер Lars-Göran Petrov из ENTOMBED A.D.Блог
Минус еще одна легенда, узнаваемый голос, весельчак шведского дэз-метала Lars-Göran Petrov. К сожалению, битву с раком он все-таки проиграл — хотя врачи верили, что ремиссия возможна. В прошлом месяце музыканту исполнилось 49 лет…
R.I.P.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 378
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4 комментария
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Очень жаль и грустно, что уходят люди. Надеюсь, что там что-то есть.
Плохая новость. Ну, да ладно. Есть еще пока Дядя Том, дайбох ему здравия.
Чёт, на его собратья по просто Entombed молчат. Тот же Алекс.