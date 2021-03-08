Умер Lars-Göran Petrov из ENTOMBED A.D.

Минус еще одна легенда, узнаваемый голос, весельчак шведского дэз-метала Lars-Göran Petrov. К сожалению, битву с раком он все-таки проиграл — хотя врачи верили, что ремиссия возможна. В прошлом месяце музыканту исполнилось 49 лет…

R.I.P.

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