10.08.2020
У вокалиста ENTOMBED A.D. Lars-Göran Petrov диагностирован неоперабельный ракБлог
Плохие новости из Швеции. Стало известно, что Lars-Göran Petrov, ветеран ENTOMBED — а ныне вокалист ENTOMBED A.D., страдает от редкого, но агрессивного вида рака — холангиокарциномы. Оперировать и вылечить подобную опухоль невозможно; в настоящий момент музыкант проходит паллиативный курс химиотерапии, которая должна замедлить развитие болезни.
Помочь ему в эти трудные времена можно, скинувшись на медицинские расходы. «Жизнь порой выходит на странные витки…», — написал сам Lars-Göran.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 164
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У вокалиста ENTOMBED A.D. Lars-Göran Petrov диагностирован неоперабельный рак
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Жаль парня….а кто это кстати?
ПОЧТИ МЕРТВ написал(а):
Жаль парня….а кто это кстати?
Учи матчасть!
Хуевые новости. Весь день не удался сегодня.