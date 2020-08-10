10.08.2020

У вокалиста ENTOMBED A.D. Lars-Göran Petrov диагностирован неоперабельный рак

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Плохие новости из Швеции. Стало известно, что Lars-Göran Petrov, ветеран ENTOMBED — а ныне вокалист ENTOMBED A.D., страдает от редкого, но агрессивного вида рака — холангиокарциномы. Оперировать и вылечить подобную опухоль невозможно; в настоящий момент музыкант проходит паллиативный курс химиотерапии, которая должна замедлить развитие болезни.

Помочь ему в эти трудные времена можно, скинувшись на медицинские расходы. «Жизнь порой выходит на странные витки…», — написал сам Lars-Göran.

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2 комментария

  • ПОЧТИ МЕРТВ написал(а):

    Жаль парня….а кто это кстати?

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  • Грустный беларус написал(а):

    ПОЧТИ МЕРТВ написал(а):
    Жаль парня….а кто это кстати?

    Учи матчасть!
    Хуевые новости. Весь день не удался сегодня.

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