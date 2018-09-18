MY DYING BRIDE, Aaron Stainthorpe: «Черная бездна беспокойства и паники разверзлась передо мной»

Фронтмен MY DYING BRIDE Aaron Stainthorpe решился рассказать, каков ныне статус команды, и почему в последний год о ней не было слышно. Как оказалось, причина личная. И очень печальная.
«Многие из вас интересуются, что случилось с группой и что происходит с конца 2017 года, когда мы отменили все концерты. Вот ответ.
В сентябре 2017 у моей прелестной маленькой дочурки, всего пяти лет от роду, диагностировали рак. Эта новость разбила сердце всем нам: семье, друзьям, музыкантам MY DYING BRIDE и другим близким людям. Черная бездна беспокойства и паники разверзлась передо мной, я был в ужасе от того, что предстоит пройти. Ужас, который сопровождает эту чудовищную болезнь, по-настоящему безжалостен и осязаем.
Чрезвычайно деструктивная, однако необходимая отрава — была назначена химиотерапия, и через какое-то время хирурги удалили основную опухоль. Тем не менее, она успела распространиться. В начале 2018 состоялась вторая серьезная операция. Благодаря ей удалось избавиться от видимых частей опухоли, однако злокачественные клетки все еще остались в теле, и чтобы их уничтожить, была предпринята радиотерапия.
Побочные эффекты химии и радиотерапии превратили девочку в сломленное и жалкое маленькое существо, и сердце мое болело, как никогда ранее. Будучи отцом глубоко больного ребенка, я оказался на грани тотального срыва.
Проведя худший год наших жизней, в невероятном стрессе, мы наконец получили новости, которые многим людям так и не доводится слышать: ее организм чист. Она прошла одно из самых жестоких испытаний богов. Тем не менее, несмотря на позитивный результат, впереди предстоят годы анализов, вероятных осложнений, по причине которых придется возвращаться в больницу. Я буду бояться за нее каждый день своей жизни и надеяться, что когда эти дни закончатся, она будет здоровой, сильной и решительной женщиной.
Мы хотим поблагодарить всех чудесных людей в NHS Childrens Hospital в Лидсе за все, что они сделали; поблагодарить чудесных людей из благотворительной организации Candlelighters за бесконечную любовь и поддержку.
Группа взяла небольшую паузу, столкнувшись с этими страшными новостями, но в конце концов мы начали приходить в себя, собираться с силами и продолжать работу над будущим альбомом, — который, как я с радостью могу вам сообщить, уже практически готов. Я не принимал участия в написании музыки, однако вернусь в строй на этой неделе, с пером в руке, с новыми целями и желанием исполнить свою роль мастера слова и вокалиста этой замечательной группы. Мы вернулись!»
Блин, ужасно это всё конечно((( Сколько замечательных людей (музыкантов и прочих) он несвоевременно забрал… а ту девочка 5-ти лет… у меня сыну 5… очень круто, что всё для них удачно закончилось, пожелаем здоровья, внутренних сил и бодрости духа!!! Обожаю ВИА Мой Дохлый Брат уже лет как 20
Слава Богу что всё хорошо! Как фэн My Dying Bride,честно говоря,ждал любой новости от этой группы. Пожелаем дочке Аарона полнейшего выздоровления!!! И,конечно,очень ждём новый шедевр от культовой конторы My Dying Bride!!!
Побуду занудой, и скажу, что как вы яхту назовете, так она и поплывет.
Для тех, кто в танке: изначально MDB должна была называться My Dying Child — но музыканты решили, что это название недостаточно «порочное».
«Побуду занудой, и скажу, что как вы яхту назовете, так она и поплывет.»
Да. Именно из-за этого у его дочери обнаружили рак.
А группа KATATONIA страдает кататонией. А GRAVEWORM сожрут могильные черви. А вокалист DEATH вообще умер.
Жуть конечно, бедняжке еще долго предстоит отходить от лечения, а родители всегда будут жить в страхе за нее… Пофиг на альбом и концерты, главное, что с ребенком все хорошо <3 <3 <3
Тварь написал(а):
изначально MDB должна была называться My Dying Child
Минутка искрометного юмора на хиткиллере.
Sonne написал(а):
А вокалист DEATH вообще умер.
между прочим, основатель Death, действительно, умер. И таких случаев — дофига.
Как корабль назовешь, так он и поплывет.
А еще кое-кто написал песню Heart collector. О чего умер все помнят.
А еще был Пигги у Voivod, тоже интересная лирика у них была, от которой Эвей потом внезапно открестился.
А еще все они пили воду. А знаете, какая формула у воды? Н2О. Видите цифру 2 в формуле? А знаете, у кого было два глаза? У Гитлера! Совпадение? А вы говорите, heart collector…
(если это был крутой троллинг, который все поняли, кроме меня, то извиняюсь… Но всё равно не смешно, вот).