MY DYING BRIDE, Aaron Stainthorpe: «Черная бездна беспокойства и паники разверзлась передо мной»

Фронтмен MY DYING BRIDE Aaron Stainthorpe решился рассказать, каков ныне статус команды, и почему в последний год о ней не было слышно. Как оказалось, причина личная. И очень печальная.

«Многие из вас интересуются, что случилось с группой и что происходит с конца 2017 года, когда мы отменили все концерты. Вот ответ.

В сентябре 2017 у моей прелестной маленькой дочурки, всего пяти лет от роду, диагностировали рак. Эта новость разбила сердце всем нам: семье, друзьям, музыкантам MY DYING BRIDE и другим близким людям. Черная бездна беспокойства и паники разверзлась передо мной, я был в ужасе от того, что предстоит пройти. Ужас, который сопровождает эту чудовищную болезнь, по-настоящему безжалостен и осязаем.

Чрезвычайно деструктивная, однако необходимая отрава — была назначена химиотерапия, и через какое-то время хирурги удалили основную опухоль. Тем не менее, она успела распространиться. В начале 2018 состоялась вторая серьезная операция. Благодаря ей удалось избавиться от видимых частей опухоли, однако злокачественные клетки все еще остались в теле, и чтобы их уничтожить, была предпринята радиотерапия.

Побочные эффекты химии и радиотерапии превратили девочку в сломленное и жалкое маленькое существо, и сердце мое болело, как никогда ранее. Будучи отцом глубоко больного ребенка, я оказался на грани тотального срыва.

Проведя худший год наших жизней, в невероятном стрессе, мы наконец получили новости, которые многим людям так и не доводится слышать: ее организм чист. Она прошла одно из самых жестоких испытаний богов. Тем не менее, несмотря на позитивный результат, впереди предстоят годы анализов, вероятных осложнений, по причине которых придется возвращаться в больницу. Я буду бояться за нее каждый день своей жизни и надеяться, что когда эти дни закончатся, она будет здоровой, сильной и решительной женщиной.

Мы хотим поблагодарить всех чудесных людей в NHS Childrens Hospital в Лидсе за все, что они сделали; поблагодарить чудесных людей из благотворительной организации Candlelighters за бесконечную любовь и поддержку.

Группа взяла небольшую паузу, столкнувшись с этими страшными новостями, но в конце концов мы начали приходить в себя, собираться с силами и продолжать работу над будущим альбомом, — который, как я с радостью могу вам сообщить, уже практически готов. Я не принимал участия в написании музыки, однако вернусь в строй на этой неделе, с пером в руке, с новыми целями и желанием исполнить свою роль мастера слова и вокалиста этой замечательной группы. Мы вернулись!»