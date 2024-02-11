Премьера новой темы MY DYING BRIDE «A Mortal Binding»Новинки и новости
Немало времени прошло с выпуска альбома MY DYING BRIDE The Ghost Of Orion, и вот наконец обновление! Помимо того, что группа заметно активизировалась в концертно-фестивальном плане, британцы записали пятнадцатый студийник A Mortal Binding (официально выход назначен на апрель), а также презентовали страждущим фэнам сингл и морское сумрачное (ну а как еще) видео «Thornwyck Hymn».
«MY DYING BRIDE переступили свой 33-й рубеж, старея изящно и оставаясь при этом такими же животрепещущими и душераздирающими, как и прежде», — пишут нам в предисловии, и им заранее веришь.
Готовимся страдать и печалиться.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 255
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8 комментариев
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Комментарии
ratfred:
коллапес написал(а):
с девяностых уж столько лет прошло…
нетленка 95-го года конечно была событием, а что потом? что-то там про «34% с копейками комплит» тоже нич…
коллапес:
с девяностых уж столько лет прошло…
нетленка 95-го года конечно была событием, а что потом? что-то там про «34% с копейками комплит» тоже ничего, а так…
одни и те же ст�…
Gennadius777:
Отличный клип и музло! Ждём 19 апреля, шедевр от культовой группы My Dying Bride!…
Juris:
думстер-бумстер:
Ых написал(а):
В тот же день всю промо-ленту в сеть слили.
Хороший альбом. Не шедевр, мне всегда всегда будет хотеться что-то вроде As The Flower Withers, The Angel And The Dark River и…
Gennadius777:
Да,в сеть слили(в ВК в группе). Но по мне какой-то сырой звук,последняя тема резко обрывается,может так и надо. Послушал весь альбом. Да,соглашусь,гроула тут хватает. К…
Ых:
В тот же день всю промо-ленту в сеть слили.
Хороший альбом. Не шедевр, мне всегда всегда будет хотеться что-то вроде As The Flower Withers, The Angel And The Dark River или Trinity, но уж точно �…
Вк2:
думстер-бумстер:
Дед Аким:
Новинки
Чтобы оценить кавер надо знать оригинал, оригинал ну так скромно, великая баллада…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Евгений Копытце написал(а):
удивлён, что вы не знаете, как минимум, великолепных Hamferð. их evst 10 лет назад открытием стал. заглавную песню до сих пор считаю одной �…
Дед Аким:
Хотел бы ещё привести версию Закк Уальда — гитариста виртуоза — брутального харизматичного мужика, который обожает BLACK SABBATH и Оззи Осборна, который много работал с О…
Дед Аким:
Обложка глупая, хотя на акаузальном уровне, в ней что-то есть, что-то на бессознательном, так совпали время и пространство, так совпали энергии, так родилось, так пол�…
Тащемта, хорошо, например.
В тот же день всю промо-ленту в сеть слили.
Хороший альбом. Не шедевр, мне всегда всегда будет хотеться что-то вроде As The Flower Withers, The Angel And The Dark River или Trinity, но уж точно лучше, чем УГ последних лет. И да — гроула там много, наконец-то )
Да,в сеть слили(в ВК в группе). Но по мне какой-то сырой звук,последняя тема резко обрывается,может так и надо. Послушал весь альбом. Да,соглашусь,гроула тут хватает. Как фэн M.D.B. по мне этот альбом поярче и разнообразней Ориона. Ну там да, проблемы у Аарона с дочкой были, а сейчас видимо Аарон восспрял. Хочется верить что после офиц.релиза 19 апреля,услышим более качественный звук на альбоме. И что бы ни говорили, а My Dying Bride выпустили шедевр, который как обычно, в плане музыки и концепции отличается от предыдущих творений группы. P.S. Немного есть нотки «А map of…» и » Feel the…» А гроул как-то напомнил «The Barghest…»
Ых написал(а):
В тот же день всю промо-ленту в сеть слили.
Хороший альбом. Не шедевр, мне всегда всегда будет хотеться что-то вроде As The Flower Withers, The Angel And The Dark River или Trinity, но уж точно лучше, чем УГ последних лет. И да — гроула там много, наконец-то )
Протестую, у Брайдов вообще нету УГ. Даже «For Lies I Sire» не плох!
Вечно умирающая невеста
Отличный клип и музло! Ждём 19 апреля, шедевр от культовой группы My Dying Bride!
с девяностых уж столько лет прошло…
нетленка 95-го года конечно была событием, а что потом? что-то там про «34% с копейками комплит» тоже ничего, а так…
одни и те же стенания с ооооочень незамысловатыми (почти одними и теми же) риффами — ну такое…
коллапес написал(а):
с девяностых уж столько лет прошло…
нетленка 95-го года конечно была событием, а что потом? что-то там про «34% с копейками комплит» тоже ничего, а так…
одни и те же стенания с ооооочень незамысловатыми (почти одними и теми же) риффами — ну такое…
Ну, такое. А нетленку 95го я недавно слушал, взгрустнул, вспомнил как записывал эфиры рок-наряда, хз на какой волне, Two winters only помню. Художественной самодеятельностью в каморке за актовым залом кажется сегодня, Но, путь так и будет. Видеоряд понравился )))