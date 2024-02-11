My Dying Bride
11.02.2024

Премьера новой темы MY DYING BRIDE «A Mortal Binding»

Новинки и новости

Немало времени прошло с выпуска альбома MY DYING BRIDE The Ghost Of Orion, и вот наконец обновление! Помимо того, что группа заметно активизировалась в концертно-фестивальном плане, британцы записали пятнадцатый студийник A Mortal Binding (официально выход назначен на апрель), а также презентовали страждущим фэнам сингл и морское сумрачное (ну а как еще) видео «Thornwyck Hymn».

«MY DYING BRIDE переступили свой 33-й рубеж, старея изящно и оставаясь при этом такими же животрепещущими и душераздирающими, как и прежде», — пишут нам в предисловии, и им заранее веришь.

Готовимся страдать и печалиться.

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8 комментариев

  • думстер-бумстер написал(а):

    Тащемта, хорошо, например. https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Ых написал(а):

    В тот же день всю промо-ленту в сеть слили.
    Хороший альбом. Не шедевр, мне всегда всегда будет хотеться что-то вроде As The Flower Withers, The Angel And The Dark River или Trinity, но уж точно лучше, чем УГ последних лет. И да — гроула там много, наконец-то )

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  • Gennadius777 написал(а):

    Да,в сеть слили(в ВК в группе). Но по мне какой-то сырой звук,последняя тема резко обрывается,может так и надо. Послушал весь альбом. Да,соглашусь,гроула тут хватает. Как фэн M.D.B. по мне этот альбом поярче и разнообразней Ориона. Ну там да, проблемы у Аарона с дочкой были, а сейчас видимо Аарон восспрял. Хочется верить что после офиц.релиза 19 апреля,услышим более качественный звук на альбоме. И что бы ни говорили, а My Dying Bride выпустили шедевр, который как обычно, в плане музыки и концепции отличается от предыдущих творений группы. P.S. Немного есть нотки «А map of…» и » Feel the…» А гроул как-то напомнил «The Barghest…»

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  • думстер-бумстер написал(а):

    Ых написал(а):
    В тот же день всю промо-ленту в сеть слили.
    Хороший альбом. Не шедевр, мне всегда всегда будет хотеться что-то вроде As The Flower Withers, The Angel And The Dark River или Trinity, но уж точно лучше, чем УГ последних лет. И да — гроула там много, наконец-то )
    Протестую, у Брайдов вообще нету УГ. Даже «For Lies I Sire» не плох!

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  • Juris написал(а):

    Вечно умирающая невестаhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Gennadius777 написал(а):

    Отличный клип и музло! Ждём 19 апреля, шедевр от культовой группы My Dying Bride!

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  • коллапес написал(а):

    с девяностых уж столько лет прошло…
    нетленка 95-го года конечно была событием, а что потом? что-то там про «34% с копейками комплит» тоже ничего, а так…
    одни и те же стенания с ооооочень незамысловатыми (почти одними и теми же) риффами — ну такое…

    >>>
  • ratfred написал(а):

    коллапес написал(а):
    с девяностых уж столько лет прошло…
    нетленка 95-го года конечно была событием, а что потом? что-то там про «34% с копейками комплит» тоже ничего, а так…
    одни и те же стенания с ооооочень незамысловатыми (почти одними и теми же) риффами — ну такое…
    Ну, такое. А нетленку 95го я недавно слушал, взгрустнул, вспомнил как записывал эфиры рок-наряда, хз на какой волне, Two winters only помню. Художественной самодеятельностью в каморке за актовым залом кажется сегодня, Но, путь так и будет. Видеоряд понравился )))

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