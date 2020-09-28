MY DYING BRIDE прорвало: в ноябре выходит «любовный» миник «Macabre Cabaret»Новинки и новости
MY DYING BRIDE, в дискографии которых по печальным причинам долгое время было пусто, решили в 2020-м сделать обильно и грустно, вскоре после альбома The Ghost Of Orion анонсировав миник Macabre Cabaret. В конце ноября он появится на Nuclear Blast, а пока группа продемонстрировала лирик-видео «A Secret Kiss», сообщив, что темой будущего диска явилась потаенная темная любовь и неудовлетворенная сексуальность.
Впрочем… Слушая «A Secret Kiss», сексуальней всего получается спать: песня вышла затянутой и заунывной, из тех бесконечно длинных бесцветных вещей, в которых ничего не происходит, словно в дождливом осеннем дне, утро которого сонно и сумрачно переходит в унылый вечер. Оно, с одной стороны, очевидно: фанатам MY DYING BRIDE не привыкать к трудностям и тягучей изматывающей безнадеге, коей заслуженные думеры блестяще угнетают трудовой народ уж не первое десятилетие.
С другой, есть ощущение, что все интересные идеи и накопившееся за годы простоя горестное вдохновение команда выхлестнула на полноформатнике, а на последыш оставила середняк, в основной релиз не вошедший. Иными словами, трек не впечатлил. Но я, в общем-то, не фанат, и на за всех не отвечу. Оцените сами!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 38
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Последние лет двадцать,группа играет абы что.Да,были относительно удачные альбомы,но до классических The Angel and the Dark River и Like Gods of the Sun,ни один не дотягивает,даже рядом не стоит.