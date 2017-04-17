Молодое дарование. 12-летний сын Роберта Трухильо в туре с KORN

Вопреки расхожему мнению о звездных детях, все чаще и чаще приходится наблюдать на сцене талантливых метал-детишек. Так, многие видели в деле Свена Диркшнайдера; в проекте с отцом барабанит Себастьян Тэгтгрен… Однако все это люди уже довольно взрослые и, в общем, в их умениях нет ничего поразительного. На днях же в поле внимания СМИ попал 12-летний Tye Trujillo, сын Роберта, а также — уже! — настолько скиллованный басист, что его ангажировали на текущий латиноамериканский тур сами KORN, внезапно оставшиеся без штатного Fieldy. Давайте же посмотрим, насколько жжот этот ребенок!

По словам отца, парнишка начал учиться играть в шести- или семилетнем возрасте, при этом не только воспроизводя готовые партии, но и придумывая что-то свое. «У него хватает собственных идей — плюс я немного помогаю с аранжировками, — говорит Роберт, — а вообще здорово наблюдать, насколько уверенно он держится. Я просто счастлив. У меня вырос крутой бас-гитарист и потрясный композитор. Честно, после некоторых риффов его авторства я сижу и завидую: «Черт, ну почему не я вот это придумал?» Он слушает все, от Майлза Дэвиса до BLACK SABBATH, LED ZEPPELIN, QUEENS OF THE STONE AGE, TOOL. Любит фанк. И впитывает все, будто губка».

А еще презирает поп-музыку. За однообразие. И делает вот так.