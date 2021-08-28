Маленький барабанный гений? Смотрите, как играет 14-летний протеже музыкантов SONS OF APOLLO

Мальчику, называющему себя Thomas Thunder, 14 лет; учиться играть на барабанах он начал с пяти, выступать — с восьми, первый сингл выпустил в десять, за что получил немало призов. А ведь мог бы бить палкой крапиву! В общем, малолетнего музыканта, избравшего любимым стилем прог-рок (ну правда, чего мелочиться), заметили — и творчески усыновили — музыканты SONS OF APOLLO. Derek Sherinian — также когда-то игравший в малоизвестном коллективе DREAM THEATER — спродюсировал запись песен Томаса и подыграл на них на клавишных. На гитаре же помог бывший GUNS N’ROSES’овец Ron «Bumblefoot» Thal.

Вскоре у парнишки с неплохими покровителями выйдет дебютный альбом The Pharaoh’s Temple, и как примерно это звучит, послушать можно прямо сейчас. Писал музыку, кстати, он сам.

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