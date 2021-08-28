Маленький барабанный гений? Смотрите, как играет 14-летний протеже музыкантов SONS OF APOLLOБлог
Мальчику, называющему себя Thomas Thunder, 14 лет; учиться играть на барабанах он начал с пяти, выступать — с восьми, первый сингл выпустил в десять, за что получил немало призов. А ведь мог бы бить палкой крапиву! В общем, малолетнего музыканта, избравшего любимым стилем прог-рок (ну правда, чего мелочиться), заметили — и творчески усыновили — музыканты SONS OF APOLLO. Derek Sherinian — также когда-то игравший в малоизвестном коллективе DREAM THEATER — спродюсировал запись песен Томаса и подыграл на них на клавишных. На гитаре же помог бывший GUNS N’ROSES’овец Ron «Bumblefoot» Thal.
Вскоре у парнишки с неплохими покровителями выйдет дебютный альбом The Pharaoh’s Temple, и как примерно это звучит, послушать можно прямо сейчас. Писал музыку, кстати, он сам.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 29
Читайте также:
Обновления
-
Маленький барабанный гений? Смотрите, как играет 14-летний протеже музыкантов SONS OF APOLLO
-
«Это так прекрасно, что у меня слезы на глаза наворачиваются». 9 минут «Flower Maiden» DZIVIA — возможно, лучшее, что с вами сегодня случится
-
От осложнений ковида умер бывший вокалист TROUBLE Eric Wagner
-
За обложку альбома SCORPIONS в Швеции будут судить как за порнографию
-
Тилль Линдеманн стал на шаг ближе к российскому гражданству
-
Tomas Lindberg, AT THE GATES: «10 важных альбомов моей жизни»
-
Наконец-то душевная музыка! GUTALAX выпускают новый альбом
-
И лучшим альбомом первого полугодия 2021 становится…
-
GUNS N’ ROSES планируют использовать федеральных маршалов в борьбе с нелегальным мерчем
-
В DARK TRANQUILLITY остался один оригинальный участник
Добавить комментарий