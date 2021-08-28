Thomas Thunder
28.08.2021

Маленький барабанный гений? Смотрите, как играет 14-летний протеже музыкантов SONS OF APOLLO

Блог

Мальчику, называющему себя Thomas Thunder, 14 лет; учиться играть на барабанах он начал с пяти, выступать — с восьми, первый сингл выпустил в десять, за что получил немало призов. А ведь мог бы бить палкой крапиву! В общем, малолетнего музыканта, избравшего любимым стилем прог-рок (ну правда, чего мелочиться), заметили — и творчески усыновили — музыканты SONS OF APOLLO. Derek Sherinian — также когда-то игравший в малоизвестном коллективе DREAM THEATER — спродюсировал запись песен Томаса и подыграл на них на клавишных. На гитаре же помог бывший GUNS N’ROSES’овец Ron «Bumblefoot» Thal.

Вскоре у парнишки с неплохими покровителями выйдет дебютный альбом The Pharaoh’s Temple, и как примерно это звучит, послушать можно прямо сейчас. Писал музыку, кстати, он сам.

Количество просмотров: 29

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *