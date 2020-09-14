Лучше, чем MANOWAR? DEATH DEALER выпускают альбом «Conquered Lands»Блог
Пока «короли метала» MANOWAR продолжают пилить опилки, прощаться, не прощаясь, и стараться не думать о судьбе Логана, их бывший, Ross «The Boss» Friedman в последние годы весь в делах. Заявив о том, что, «в отличие от MANOWAR, мои релизы нацелены в будущее», с 2018-го он выпустил целых два альбома своего проекта ROSS THE BOSS.
Помимо этого, в 2020-м вернулся DEATH DEALER — и третий полноформатник проекта Conquered Lands появится в ноябре. В его составе — народ, известный по тому же ROSS THE BOSS, плюс вокалист THE CAGE и THE THREE TREMORS Sean Peck (аккуратно: от высоких нот в его исполнении могут начать болеть зубы) и гитарист-саундпродюсер Stu Marshall.
«Мы довольно долго занимались этим релизом, — рассказывает Росс, — и считаем, настал идеальный момент, чтобы выпустить мощнейший хэви-метал диск. Он как будто специально предназначен для текущих непростых времен: воодушевляющий рок-н-ролл призван привнести в вашу жизнь долю позитивной энергии».
В начале месяца онлайн было выложено лирик-видео «Sorcerer Supreme» — и да, звучит это все действительно мощно, напористо-яростно, трэшево. Как бы напоминая, что старый Босс борозды не испортит.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 205
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Вокал максимально бесячий а вообще power metal — говно динозавров, кто его слушает в 21 веке
Ross the Boss — персонаж, бесспорно, культовый, но слушать его сольные работы — удовольствие сомнительное. И, может, хорошо, что все его достижения остались в недалеких 80х…