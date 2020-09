Лучше, чем MANOWAR? DEATH DEALER выпускают альбом «Conquered Lands»

Пока «короли метала» MANOWAR продолжают пилить опилки, прощаться, не прощаясь, и стараться не думать о судьбе Логана, их бывший, Ross «The Boss» Friedman в последние годы весь в делах. Заявив о том, что, «в отличие от MANOWAR, мои релизы нацелены в будущее», с 2018-го он выпустил целых два альбома своего проекта ROSS THE BOSS.

Помимо этого, в 2020-м вернулся DEATH DEALER — и третий полноформатник проекта Conquered Lands появится в ноябре. В его составе — народ, известный по тому же ROSS THE BOSS, плюс вокалист THE CAGE и THE THREE TREMORS Sean Peck (аккуратно: от высоких нот в его исполнении могут начать болеть зубы) и гитарист-саундпродюсер Stu Marshall.

«Мы довольно долго занимались этим релизом, — рассказывает Росс, — и считаем, настал идеальный момент, чтобы выпустить мощнейший хэви-метал диск. Он как будто специально предназначен для текущих непростых времен: воодушевляющий рок-н-ролл призван привнести в вашу жизнь долю позитивной энергии».

В начале месяца онлайн было выложено лирик-видео «Sorcerer Supreme» — и да, звучит это все действительно мощно, напористо-яростно, трэшево. Как бы напоминая, что старый Босс борозды не испортит.

Количество просмотров: 205

2 комментария