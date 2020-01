Liv Kristine не сдается: слушаем «Skylight» из ее будущего сольника

Минуло пару лет после семейного и составного разлада в LEAVES’ EYES — группа с тех пор выпустила Sign Of The Dragonhead и лучше не стала; Liv Kristine ушла к сестричке в MIDNATTSOL — и лучше тоже как-то не сделала. Однако решила не останавливаться — так, теперь ожидается сольник певицы, музыку которого написал гитарист THEATRE OF TRAGEDY конца 90-х Tommy Olsson.

На настоящий момент к прослушиванию доступна песня «Skylight» — и она на удивление мила: непритязательный, аккуратный и хрупкий готик-рок с молодым и звонким голосом Лив. Возможно, кто-то вспомнит Aégis (к слову, после этого альбома Томми и ушел). Однако «Skylight» едва ли можно считать ностальгией — эта зефирная музыка не имеет времени: фоновый воздушный эфир, необязательный, но и не лишний.