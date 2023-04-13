Видеоинтервью с Liv Kristine: алмазные реки и любовные берегаБлог . Интервью
Как уже ранее анонсировалось, вскоре Liv Kristine выпускает очередной сольный альбом, River Of Diamonds, после скандалов и разборок самозабвенно напевая песни о любви.
Двадцать лет назад у нас с ней уже было интервью, и тогда Лив показалась невероятно милым и открытым человеком. Изменилось ли что-то к 2023-му?.. Смотрите сами!
Единственное, жаль, в финальную редактуру не вошли вопросы о LEAVES’ EYES и истории с бывшим: она честно-откровенно отвечала, однако потом, пересмотрев разговор, попросила кусочек минут на десять отрезать. Увы! Однако желание артиста — закон. Да и, в конце концов, иногда личное должно оставаться личным.
(В интервью доступны английские и русские субтитры — выберите в настройках желаемый язык.)
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 265
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Видеоинтервью с Liv Kristine: алмазные реки и любовные берега
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Комментарии
Ivan Borisov:
Писюн c глазами написал(а):
Оу. Как обидно. Не ожидал даже. Ты ведь явно из наших — самовлюбленный напыщенный хуй.
Зато у меня (в отличие от тебя) по крайней ме…
Merzbow:
«…Индивидуальностей практически нет, есть либо поп-коллективы типа Арконы… либо есть группы явно циркового жанра…».(Лесьяр)…
Писюн c глазами:
Ivan Borisov написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Ванечка, а ты дорос? Агришься на какую-то ерунду, «как баба», не «как баба». Зрелые морально люди также не оперирую…
Ivan Borisov:
Писюн с глазами написал(а):
Ванечка, а ты дорос? Агришься на какую-то ерунду, «как баба», не «как баба». Зрелые морально люди также не оперируют аргументами типа «…
Писюн с глазами:
Ivan Borisov написал(а):
Anastasiya написал(а):
У нас разница в восприятии женственного образа. И мне совершенно пофигу, если честно. Можете психовать дальше, на здоровьи�…
Ivan Borisov:
Anastasiya написал(а):
У нас разница в восприятии женственного образа. И мне совершенно пофигу, если честно. Можете психовать дальше, на здоровьичко. Как баба
Да …
Anastasiya:
Нет, там было больше про непрофессионализм и как она потом в себя приходила, ничего этакого …
Anastasiya:
У нас разница в восприятии женственного образа. И мне совершенно пофигу, если честно. Можете психовать дальше, на здоровьичко. Как баба …
Ivan Borisov:
Anastasiya написал(а):
Для примера — главный «гретин» источник творческого вдохновения.
И что же «бабского» в этой фотке Планта? Меховая куртка?
Если вы не вдупл…
Ivan Borisov:
Anastasiya написал(а):…не вникающих в элементарную иронию и нуждающихся в дословных пояснениях нехитрого риторического вопроса… …для не способных на пространств�…
Другой Александр:
Anastasiya написала:
Ivan Borisov написал:
«Видимо, мадам не в курсе, что в этой тусовке за такой базар вполне реально в следующее мгновение улететь в нокаут, подавившись…
Jean-Jacques Huyac:
Настасься і Зьміцер, шчыра дзякую вам, Клімаву, Мэну (R.I.P), усім іньшым і нават Басіку за тыя часы цікавай інфрамацыі, за тое, каб з нецярпеньнем чакаць кожны нумар, ка�…
Merzbow:
Эх, а было бы интересно что там с Алексом. Кое какие терки в интернет попадали конечно, но хотелось бы полную картину.
Неужели всё банально? Бес в ребро, изменил с мо�…
Эх, а было бы интересно что там с Алексом. Кое какие терки в интернет попадали конечно, но хотелось бы полную картину.
Неужели всё банально? Бес в ребро, изменил с молодухой и потому разошлись?
Нет, там было больше про непрофессионализм и как она потом в себя приходила, ничего этакого
Может, не хочет, чтобы кто-то вырезал из контекста и развел очередные тёрки.