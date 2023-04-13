Видеоинтервью с Liv Kristine: алмазные реки и любовные берега

Как уже ранее анонсировалось, вскоре Liv Kristine выпускает очередной сольный альбом, River Of Diamonds, после скандалов и разборок самозабвенно напевая песни о любви.

Двадцать лет назад у нас с ней уже было интервью, и тогда Лив показалась невероятно милым и открытым человеком. Изменилось ли что-то к 2023-му?.. Смотрите сами!

Единственное, жаль, в финальную редактуру не вошли вопросы о LEAVES’ EYES и истории с бывшим: она честно-откровенно отвечала, однако потом, пересмотрев разговор, попросила кусочек минут на десять отрезать. Увы! Однако желание артиста — закон. Да и, в конце концов, иногда личное должно оставаться личным.

(В интервью доступны английские и русские субтитры — выберите в настройках желаемый язык.)

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