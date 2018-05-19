«Nordic Folk Sisters Power!» Как Liv Kristine прижилась в MIDNATTSOL

После семейной драмы, которая развернулась внутри LEAVES’ EYES два года назад, жизнь у бывших супугов и бывших групп устаканилась. LEAVES’ EYES выпустили в этом году альбом Sign Of The Dragonhead, с новой женщиной, но примерно такой же дурацкий по музыке, как и раньше; Liv Kristine же, признавшись, что обрела наконец «true love» своей жизни (терапевт?), решила пойти по пути семейному и стала второй вокалисткой проекта сестры MIDNATTSOL.

«Nordic Folk Sisters Power!» — окрестили дамы этот союз, и через неделю, 25 мая выходит их альбом The Aftermath. «У нас очень разные голоса, — говорит Лив, — тем не менее, мы дополняем друг друга, на том особенном уровне, который доступен только сестрам. Есть в этом некая особая энергетика». «Меланхоличный атмосферный симфо-готик фолк метал» — так по-прежнему позиционируется творчество группы, только улыбающихся блондинок там теперь две. А музыка, имхо, по-прежнему ни о чем.