«Nordic Folk Sisters Power!» Как Liv Kristine прижилась в MIDNATTSOL

После семейной драмы, которая развернулась внутри LEAVES’ EYES два года назад, жизнь у бывших супугов и бывших групп устаканилась. LEAVES’ EYES выпустили в этом году альбом Sign Of The Dragonhead, с новой женщиной, но примерно такой же дурацкий по музыке, как и раньше; Liv Kristine же, признавшись, что обрела наконец «true love» своей жизни (терапевт?), решила пойти по пути семейному и стала второй вокалисткой проекта сестры MIDNATTSOL.

Midnattsol Liv Kristine «Nordic Folk Sisters Power!» — окрестили дамы этот союз, и через неделю, 25 мая выходит их альбом The Aftermath. «У нас очень разные голоса, — говорит Лив, — тем не менее, мы дополняем друг друга, на том особенном уровне, который доступен только сестрам. Есть в этом некая особая энергетика». «Меланхоличный атмосферный симфо-готик фолк метал» — так по-прежнему позиционируется творчество группы, только улыбающихся блондинок там теперь две. А музыка, имхо, по-прежнему ни о чем.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. sopor666 19.05.2018 в 17:27

    Ммдаа…. Как тоскливо,просто невероятно бесцветная чушь…

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