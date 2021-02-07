Liv Kristine стала вокалисткой COLDBOUND: «Чувство, будто я вернулась во времена THEATRE OF TRAGEDY»

COLDBOUND, симфо-дэз-думовый проект грека Pauli Souka (проживающего в настоящий момент в Швеции), в 2020 году обзавелся новым составом. Теперь это, собственно, сам Pauli — а также две дамы. Клавишница/бэк-вокалистка Meiju Enho (в нулевых она играла на клавишах в ENSIFERUM) и небезызвестная Liv Kristine, которую, помимо сольного творчества, мотает то туда, то сюда. Несмотря на молодость, за плечами у грека уже четыре полноформатных альбома — ну а сингл «Slumber Of Decay» с участием Лив был презентован буквально вчера.

«Я стала сотрудничать COLDBOUND год назад, — рассказывает Liv Kristine. — Pauli, хороший друг моего жениха Michael (из Allegro Talent Music), переслал ему этот трек, «Slumber Of Decay», с вопросом, соглашусь ли я исполнить женскую партию в вокальном дуэте. Меня эта вещь впечатлила по-настоящему. Было чувство, будто я вернулась во времена THEATRE OF TRAGEDY!

Pauli позволил мне переписать лирику, чтоб она лучше легла на вокальную линию; и, заканчивая работу в студии, я призналась парням: «Такое ощущение, что эта песня создана специально для меня». Потрясающе красивая, сильная вещь! Записав ее, я все думала: «А что, если у него есть и другие чудесные песни?» И, как будто почувствовав это, некоторое время спустя Pauli предложил мне стать частью COLDBOUND, что я с удовольствием и сделала».

На вопрос, что сейчас происходит между ней и LEAVES’ EYES, певица рассказала, что в настоящий момент продолжается судебный процесс.

«Эта история оставила неприятный душок. И она, к сожалению, еще не окончена. Два участника группы подали на меня в суд — хотя это они отобрали у меня основной источник заработка, заменив другой вокалисткой. Я и предположить не могла, что все выйдет настолько нечестно.

Допустим, наше сотрудничество завершилось — так почему бы просто не разойтись миром? Не оставить друг друга в покое? Я думала, так оно и будет — после того, как мы развелись, я утрясла личные вопросы, нашла работу с 9 до 5 и новый дом для семьи. Ведь это именно я потеряла команду, которую основала со своим другом, бас-гитаристом Chris Lukhaup в 2003 году. И потом просто отказалась от всего, ни разу не потребовав ни компенсации, ничего подобного. Все, что было, — ушло! Однако два человека из LEAVES’ EYES решили судиться со мной, — и нас ждет суровый процесс. Это не мое решение. Так хотят они — я же, напротив, не имею желания быть частью чьих-либо деструктивных намерений. Так что, надеюсь, все же удастся договориться мирно, закончить это дело и позволить миру узнать правду.

..Как бы там ни было, сейчас я чувствую себя благословенной. COLDBOUND — вот мое благословение. Pauli и Meiju чудесны, и между нами быстро наладилась атмосфера взаимопонимания и симпатии. А презентация сингла «Slumber of Decay» — особый день для всех нас».

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