Liv Kristine
05.03.2023

Liv Kristine просит ее раздеть

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Не знаю, как проходят ваши выходные, но есть горячее срочное предложение от Liv Kristine. В своем новом лирик-видео «River Of Diamonds», представленном на титульный трек будущего сольного альбома, она с девической беззаботностью выводит: «Раздень меня сейчас / Распахни мою душу / Мое желание — твое желание / Изголодавшееся и чистое». Раздень, распахни.

Затем с тем же посылом Лив вторит Fernando Ribeiro из MOONSPELL и… надеюсь, все у них в итоге получится.

Если ж кому покажется мало (песенка незамысловатая, но страшно цеплючая), полноформатный релиз намечен на 21 апреля. Композиции диска сочинил TOT’овец Tommy Olsson, а тексты, судя по всему, писал какой-то искусственный (недо)интеллект.

…Leave me in this river of diamonds
All of your diamonds, beautiful Diamonds
Seek me with your whispering chanting
Oh
Undress me now
Unleash my soul
Heal with me now
Unleash my soul

Liv Kristine

Количество просмотров: 123

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2 комментария

  • Staphylococcus написал(а):

    Жуткое дело / я о музле/.Сильно смахивает на the 69 Eyes ‘Brandon Lee’,только в тухлом варианте и с дребезжащим вокалом.
    https://www.youtube.com/watch?v=gKm4yZura_o

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  • Колючий Вожык написал(а):

    нам то что, она на Беларусов не раздевается больше)) по крайней мере диск не продала, …. упомянув соседнюю страну.

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