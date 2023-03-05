Liv Kristine просит ее раздеть

Liv Kristine просит ее раздетьНовинки и новости
Не знаю, как проходят ваши выходные, но есть горячее срочное предложение от Liv Kristine. В своем новом лирик-видео «River Of Diamonds», представленном на титульный трек будущего сольного альбома, она с девической беззаботностью выводит: «Раздень меня сейчас / Распахни мою душу / Мое желание — твое желание / Изголодавшееся и чистое». Раздень, распахни.
Затем с тем же посылом Лив вторит Fernando Ribeiro из MOONSPELL и… надеюсь, все у них в итоге получится.
Если ж кому покажется мало (песенка незамысловатая, но страшно цеплючая), полноформатный релиз намечен на 21 апреля. Композиции диска сочинил TOT’овец Tommy Olsson, а тексты, судя по всему, писал какой-то искусственный (недо)интеллект.
…Leave me in this river of diamonds
All of your diamonds, beautiful Diamonds
Seek me with your whispering chanting
Oh
Undress me now
Unleash my soul
Heal with me now
Unleash my soul
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 123
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2 комментария
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Комментарии
Колючий Вожык:
Колючий Вожык:
нам то что, она на Беларусов не раздевается больше)) по крайней мере диск не продала, …. упомянув соседнюю страну.…
Staphylococcus:
Жуткое дело / я о музле/.Сильно смахивает на the 69 Eyes ‘Brandon Lee’,только в тухлом варианте и с дребезжащим вокалом.
https://www.youtube.com/watch?v=gKm4yZura_o…
Staphylococcus:
Алексей:
Тварь:
Влад написал(а):
Одна из любимейших песен не только у сабжа, а в целом.
Come on in
This nightmare’s just for you so feel no shame …
Влад:
Тварь написал(а):
New Dawn Coming!
Одна из любимейших песен не только у сабжа, а в целом.…
Staphylococcus:
Другой Александр написал(а):
В догонку к предыдущему: группа Black Fucking Curse… тфу ты! Просто Black Curse. В названиях их путаюсь уже Альбом Endless Wound зайдёт тем кто уважает…
zzz:
Другой Александр:
В догонку к предыдущему: группа Black Fucking Curse… тфу ты! Просто Black Curse. В названиях их путаюсь уже…
Другой Александр:
Black Fucking Cancer — Procreate Inverse
Ценителям творчества Antaeus, Hell Militia, Katharsis советую.
https://sentientruin.bandcamp.com/album/procreate-inverse…
Юрий:
Где то я всё это однообразие слышал . лет так ….цать уже со всех утюгов , одно и тоже ((…
Staphylococcus:
Скоро хлынут книжки Киселёва,Шендеровича,Невзорова (абсолютно больной нарцисс) и прочих борцов за справедливость выпестованных на центральном тв,и выкинутых отту…
Жуткое дело / я о музле/.Сильно смахивает на the 69 Eyes ‘Brandon Lee’,только в тухлом варианте и с дребезжащим вокалом.
https://www.youtube.com/watch?v=gKm4yZura_o
нам то что, она на Беларусов не раздевается больше)) по крайней мере диск не продала, …. упомянув соседнюю страну.