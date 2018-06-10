Контроверсивный реюнион: AS I LAY DYING вернулись в прежнем составе

Смелое и в чем-то даже наглое решение: пройдя через массовое осуждение, суд, тюрьму и тонны нелестных эпитетов, три года спустя Tim Lambesis вернулся в музыкальный мир, словно ничего и не случилось. На днях AS I LAY DYING выложили видео на новую тему «My Own Grave», развеяв сомнения и слухи: группа восстановила Тим на позиции фронтмена и снова рвется в бой.

Tim Lambesis As I Lay Dying Неудивительно, что сцена немедленно бомбанула: с одной стороны, странной помесью радости и возмущения, с другой — сотнями тысяч просмотров ютуба: кажется, сейчас AS I LAY DYING начинают слушать даже те, кто металкор не переваривает как жанр. Нет, ну песня-то оно, конечно, неплохая. Но… есть вопросы.

«Наслаждайтесь молчанием, — обратился к коллегам по шоубизу владелец Sumerian Records Ash Avildsen, — удивительно, что готовы принять люди ради того, чтобы заработать денег и остаться на плаву. Вы все больны. И эта ситуация гораздо токсичнее, чем Вайнштейн, Косби и Спейси вместе взятые. Посмотрите на себя: вы поддерживаете дегенератов. И для меня дико называть вас коллегами».

«Да, но он уже отсидел свой срок, заплатил за все, разве нет?» — возразили иные.

«Нет прощения мерзкому ублюдку все равно», — отметили третьи.

Tim Lambesis As I Lay Dying

А вот, собственно, песня. Думайте сами, стоила ли овчинка многочисленных споров.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ваня Пупкин 11.06.2018 в 01:10

    По-моему, все отлично сложилось.
    И песня хорошей получилась, и группа воссоединилась (хотя лихо все остальные в Wovenwar в свое время убежали)…

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