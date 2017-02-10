Tim Lambesis выпущен из тюрьмы и собрался жениться. «Его ждет блестящее будущее!»

Прошло три года, и вот Tim Lambesis, некогда служивший фронтменом AS I LAY DYING, а затем неудачно попытавшийся избавиться от жены, выпущен на свободу. (Освежить детали его музыкально-криминальной истории можно в этой подборке.) Более того, он уже собрался жениться на давней подруге и, как утверждают близкие к персонажу источники, заполучил пару моднейших контрактов. Так что некоторым тюрьма, возможно, мать родная — и даже лишние сиськи, которые выросли у Тима ввиду ограничений приема лекарств, минимизировавших сайд-эффекты от приема анаболиков, тоже можно продать прессе задорого. Просто потому что сиськи!

Tim Lambesis As I Lay Dying

коллаж с невестой. будем надеяться, она выживет

Факт освобождения Тима слил журналистам экс-гитарист DOKKEN George Lynch, дочка которого некогда встречалась с гитаристом AS I LAY DYING. «Уже пару месяцев как отпустили, — сказал Джордж. — Он буквально уничтожил свою группу. Парням теперь очень трудно, никто не хочет больше их знать. Хотя музыканты очень круты.

А Тим… что ж, него в руках суперконтракт на запись альбома; у него контракт на выпуск биографической книги, и, уверен, его ждет блестящее будущее! Все карты в его руках, осталось только их разыграть и забрать свой куш. Остальные, с кем он жил и работал, остались у разбитого корыта. Группа выброшена на помойку шоубиза, у них теперь нет ничего. Бывшая жена живет в страхе. Дети живут в страхе. А у него все отлично».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. insane_clown 11.02.2017 в 09:42

    ожидаем альбом христианского блатняка.

    золотые купола душу мою радуют…
    а то не дождь — слёзы с неба капают…
    золотые купола на груди наколоты…
    только синие они и ни крапа золота…

    >>>

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