Tim Lambesis о терминаторском проекте AUSTRIAN DEATH MACHINE: «Это моя звуковая война против машин, и я верю, что побеждаю… во всяком случае, пока»

Как некоторые, наверное, знают, у Tim Lambesis из AS I LAY DYING есть занятный сольный сайд-проект AUSTRIAN DEATH MACHINE. Он полностью посвящен Арнольду Шварценеггеру, его ролям и карьерам, и на сегодняшний день выпустил три альбома: Total Brutal, Double Brutal и Triple Brutal с названиями треков а-ля «I Need Your Clothes, Your Boots, and Your Motorcycle», «Conan, What Is Best in Life?», «I Hope That You Leave Enough Room for My Fist», «I Eat Green Berets for Breakfast», «Pumping and Humping». (Немудрено, что Тим выбрал в качестве идола Шварца: сам он в какой-то момент начал старательно качаться и переел стероидов так, что адвокат на суде настаивал, будто они помутнили разум музыканта, решившего заказать свою жену.)

Последний («тройной») лонгплей вышел в 2014 году, потом завертелось-закрутилось всякое — но, как оказалось, никто не забыт, любовь к Арни горяча, как беговая дорожка после Нового года, и в следующем месяце выходит четвертый диск с неожиданным названием Quad Brutal.

Пару дней назад в Сеть выложили видео на тему «Destroy The Machines». Посвящение очевидно.

«Искусственный интеллект начинает свое восхождение, и все происходит очень быстро. Арнольд предупреждал нас об этом в 1991 году, и стоило бы прислушаться! Сейчас, 33 года спустя, я делаю что могу, распространяя информацию, которая спасет человечество. Мы должны уничтожить машины. Или… хотя б получить удовольствие, пока поем об этом уничтожении.

Придумывая стартовый рифф, я думал о военном марше. И поскольку нейросети уже научились писать музыку, бросаю им вызов: а пускай напишут что-либо столь же агрессивное! Это моя звуковая война против машин, и я верю, что побеждаю… во всяком случае, пока».

Количество просмотров: 209