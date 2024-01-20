Tim Lambesis о терминаторском проекте AUSTRIAN DEATH MACHINE: «Это моя звуковая война против машин, и я верю, что побеждаю… во всяком случае, пока»Блог
Как некоторые, наверное, знают, у Tim Lambesis из AS I LAY DYING есть занятный сольный сайд-проект AUSTRIAN DEATH MACHINE. Он полностью посвящен Арнольду Шварценеггеру, его ролям и карьерам, и на сегодняшний день выпустил три альбома: Total Brutal, Double Brutal и Triple Brutal с названиями треков а-ля «I Need Your Clothes, Your Boots, and Your Motorcycle», «Conan, What Is Best in Life?», «I Hope That You Leave Enough Room for My Fist», «I Eat Green Berets for Breakfast», «Pumping and Humping». (Немудрено, что Тим выбрал в качестве идола Шварца: сам он в какой-то момент начал старательно качаться и переел стероидов так, что адвокат на суде настаивал, будто они помутнили разум музыканта, решившего заказать свою жену.)
Последний («тройной») лонгплей вышел в 2014 году, потом завертелось-закрутилось всякое — но, как оказалось, никто не забыт, любовь к Арни горяча, как беговая дорожка после Нового года, и в следующем месяце выходит четвертый диск с неожиданным названием Quad Brutal.
Пару дней назад в Сеть выложили видео на тему «Destroy The Machines». Посвящение очевидно.
«Искусственный интеллект начинает свое восхождение, и все происходит очень быстро. Арнольд предупреждал нас об этом в 1991 году, и стоило бы прислушаться! Сейчас, 33 года спустя, я делаю что могу, распространяя информацию, которая спасет человечество. Мы должны уничтожить машины. Или… хотя б получить удовольствие, пока поем об этом уничтожении.
Придумывая стартовый рифф, я думал о военном марше. И поскольку нейросети уже научились писать музыку, бросаю им вызов: а пускай напишут что-либо столь же агрессивное! Это моя звуковая война против машин, и я верю, что побеждаю… во всяком случае, пока».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 209
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Tim Lambesis о терминаторском проекте AUSTRIAN DEATH MACHINE: «Это моя звуковая война против машин, и я верю, что побеждаю… во всяком случае, пока»
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Комментарии
Bronco:
Названий для групп конечно больше не осталось. Надо лепить это под вывеской Brodequin и марать славное, культовое имя.…
Батхед:
ох. у меня привстал!
симфо BDM))) Ванильное мясо)))
жду полную версию!…
ratfred:
в машине прогнать норм, но я лучше edm какой в машине послушаю, легче заходит…
Tular:
коллапес:
это финский мелодик-дэз?
я просто как ни пытался, ничего отдаленно напоминающего дэз так и не услышал.
пафосные позы как в повер-митоле — есть
редкие риффы как в как…
Духаст Вячеславыч:
Проголосовал за Skeletal Domain — заметил, что он чаще всех у меня в плей-листе.…
думстер-бумстер:
Профессионально конечно, но как то ровно. Неплохо, но без особых эмоций.…
Дмитрий:
Не ксеноморфы, а некроморфы. Судя по названиям альбом крепко привязан к игре Dead Space…
goremyka:
Писюн с глазами:
D написал(а):
Алникур Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
The Bleeding конечно же. Лучший эры Крис Барнса уж точно
Совсем и не «точно». Альбом вышел в 94 м, уже после » кульминационно…
griwski:
Когда на 44 секунде началась COBовская Hate Me, все сразу стало ясно)…
Anastasiya:
D:
Алникур Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
The Bleeding конечно же. Лучший эры Крис Барнса уж точно
Совсем и не «точно». Альбом вышел в 94 м, уже после » кульминационного» периода d…
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