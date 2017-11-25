Глава Metal Blade: что надо метал-группе, чтобы «выстрелить»

Глава Metal Blade Брайан Слэгел (наше давешнее интервью с которым можно прочитать, к примеру, вот тут) дал совет молодым коллективам, которые, несмотря на тяжелые времена индустрии, таки мечтают получить контракт на приличном лейбле.

«Что касается Metal Blade, надо сказать, что мы не придерживаемся модели «360 градусов» либо чего-то подобного, и никогда не придерживались. Я считаю, она несправедлива, — да и в принципе, с ростом активности стриминговых сервисов таких сделок в шоубизе все меньше.

Что же до молодых коллективов… Самый крупный игрок на сегодняшний день — это социальные сети, потому что Интернет-промоция идет рука об руку с тем, чем занимаемся мы. Так что хотите вы того или нет — освойте социальные сети. Мы все время говорим музыкантам: «Если вы активно представлены в Интернете, если имеете большую поддержку виртуальных коммьюнити, это не только поможет вам на творческом пути, но и, по сути, станет основой карьеры».

И второе. Что тоже важно — и чего многие группы не понимают сегодня: вам по-прежнему придется платить за себя. Часто случается так: мы находим какую-то молодую команду, подписываем ее, и ребята по-настоящему хороши. Поначалу. А потом, внезапно, в какой-то момент они выкатывают претензии: «Эй, а почему у нас нет условий, как у THE BLACK DAHLIA MURDER, или CANNIBAL CORPSE, или AMON AMARTH? Почему мы не ездим в тур-автобусе?» Ну или вроде того. А начинали-то они у нас ровно ни с чем.

Тем не менее, как бы там ни было, я считаю, что если ты по-настоящему любишь музыку, — вне зависимости, начинаешь ли играть в группе или основываешь собственный лейбл, — пока ты по-настоящему любишь свое дело, пока горишь этим всем, ты найдешь путь к успеху. И все получится».