Начальник Metal Blade Брайан Слэджел предсказывает будущее. Например, какие группы станут следующими суперзвездами метал-сцены

«Трудно точно предвидеть, что с шоу-бизнесом будет дальше, — размышляет Brian, — потому что это будущее решается прямо сейчас. Последние 10 лет он переживал тяжелые времена — однако наконец стало понятно, в какую сторону двигаться. Шоу-бизнес переродился в животное совершенно новой породы. Причем в позитивном смысле. Стриминг стал мощнейшей вещью. Стриминговые потоки растут астрономически. И уже приносят реальные деньги.

Скажем, Spotify замутили партнерскую сделку с Hulu. Значит, большее количество людей получит доступ к музыке. И значит, бизнес-модель адаптируется, упрощается как для конечного пользователя, так и для музыкантов — в том плане, что деньги они получают теперь по-другому.

Именно это я все время пытаюсь донести группам. Потому что они по-прежнему спрашивают: «Ты правда собрался зарабатывать с этого?» Да нет, ребята, нет. Вы собираетесь зарабатывать деньги. И уже это делаете.

Ранее было как: вы играете, репетируете, записываетесь, выпускаете некий продукт. Физноситель, будь то винил, или диск, или кассета. Он стоит определенных денег. Покупатель эти деньги принес, потратил, и на этом все. Товар за деньги. Конец истории. Дальше ваш слушатель может крутить альбом бесконечно. Ну или один раз. Вам это уже не важно. Теперь же иначе. Теперь вам платят каждый раз, когда песню слушают. И именно от этого нынче надо отталкиваться. Потому что лимитов в потенциальных заработках больше нет.

Мне этот вариант кажется интересным. И к этому теперь движутся лейблы. Нам больше не надо тратить кучу средств на производство компакт-дисков, развозить их по магазинам и надеяться, что все это удастся продать. Сейчас нужно концентрироваться на других вещах: маркетинг, промоушн, продвижение имени, бренда команды.

С тем, как меняются времена, меняется и индустрия. Так, последние три года мы наблюдаем любопытную вещь: все альбомы крупных команд, которые мы выпускали в течение этого времени, стали самыми успешными, продаваемыми за их историю. Те же CANNIBAL CORPSE, AMON AMARTH, PRIMORDIAL… Все у них идет просто отлично. И думаю, музыканты сами начинают осознавать, что к чему.

Более того, именно сейчас мы наблюдаем поток феноменальных релизов. Вот, пожалуйста, JUDAS PRIEST, ветераны хэви, — внезапно они реализовали свой лучший альбом за 26 или 27 лет, и они в совершенном восторге от того, что происходит вокруг их команды и в рок-шоубизе, в частности.

В общем, я спокоен по поводу будущего. Даже более: я предсказываю метал-сцене расширение, рост вверх и вширь.

На этом возникает новый вопрос: надо определить новый сет хэдлайнеров. Ибо… Оззи отыгрывает последние туры. SLAYER сейчас в своем финальном турне. Нам нужны новые громкие имена.

И они будут. Скажем, группа вроде GHOST — которая уже сейчас играет на крупнейших площадках, таких, как The Forum в Лос-Анджелесе или Barclays Center в Нью-Йорке, вместимостью 20 тысяч человек. Они стараются сделать сильный рывок и дорасти до стадионного уровня. Группы AMON AMARTH, MASTODON, LAMB OF GOD движутся в том же направлении. И меня это страшно радует».