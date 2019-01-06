Финский лейбл Blood Music все

Хреновые новости, но закономерные в случае, если компанию тащит энтузиаст, ориентируясь не на коммерческий потенциал, а на собственные представления, какой должна быть современная тяжелая музыка. Финский Blood Music за восемь лет существования успел выпустить релизы (оригинальные, лайвы и переиздания) таких групп, как ABIGAIL WILLIAMS, ARCTURUS, BEYOND CREATION, EMPEROR, ENSIFERUM, IHSAHN, KALMAH, LEPROUS, LYKATHEA AFLAME, MAUDLIN OF THE WELL, PERTURBATOR, MOONSORROW, NE OBLIVISCARIS, NEGURĂ BUNGET, PSYCROPTIC, SIGH, STAR ONE, STRAPPING YOUNG LAD и др. Со стороны метал-сцены Беларуси отдельное спасибо хочется сказать за альбомы IRREVERSIBLE MECHANISM и SERDCE. Ну и просто спасибо. И жаль, что на этом у человека, известного как «J», в музыке пока все.

В длинном послании на фб говорится (сокращенно) следующее: «Как действующий лейбл Blood Music пришел к своему финалу. Цель — декада активной деятельности, после чего — уход со сцены. Я стартовал компанию примерно 8 лет назад, и лейбл уже достиг всего, чего я жаждал лично, временами даже выходя за рамки ожиданий.

Началось все как хобби, часть некоммерческой организации в период, когда я не мог найти работу. Первоначально основной целью был выпуск классических релизов на виниле — лимитированным тиражом, причем во многом ради того, чтобы обеспечить копию себе лично.

Далее, чувствуя, что рынок переизданий насытился, я сфокусировался на выпуске новой музыки от артистов, которыми восхищался сам, и которые не получали достаточного внимания публики. Некоторые из этих музыкантов со временем стали культовыми.

С годами мы доросли до четырех складов в четырех странах (в трех — платили налоги). Я подписал около 30 артистов, выпустил более 300 физносителей (400, если считать дополнительные копии). Несколько лет подряд Blood Music попадал в список лучших компаний Финляндии. Несколько раз выпущенные альбомы попадали в международные чарты, в том числе Billboard. Мы обеспечили саундтрек к церемонии европейских наград MTV, а также к нескольким кассовым фильмам и шоу. И все эти годы я работал один.

Успех превзошел все мои ожидания, и я горжусь проделанной работой. Тем не менее, хватило и негатива.

Я чувствую себя вымотанным морально и физически — это чувство не отпускает уже долгие годы. Я работаю пять месяцев подряд в режиме 24/7, после чего беру месяц отпуска, когда просто лежу на диване. И не могу встать. Всякий раз, возвращаясь к работе, я с ужасом жду наступления нервного срыва. Все движется по нарастающей: вместе с успехом увеличивается и количество стресса, агрессии, напряжения со всех сторон, будь то музыканты, менеджеры, журналисты, букинг-агенты, да и я сам. И, если честно, я более не готов переносить это все на ежедневной основе.

Как вы знаете, продажи музыки падают. А количество работы — растет.

Я опустошен; я потерял контакт с большинством своих знакомых. У меня есть семья, и мои родные расстроены тем, что практически не видят меня в адекватном, бодром состоянии. Кроме того, я в Финляндии эмигрант, и до сих пор сражаюсь с одним из труднейших языков мира, чтобы взаимодействовать с местной властью, законами, а также ощущением, что некоторые люди меня здесь не любят.

В таком состоянии, таких мыслях пребываю я уже года два, если не больше. Я старался привлечь помощников, чтобы спасти лейбл и собственные амбиции, связанные с его функционированием, но это не помогло. Легче точно не стало.

Поэтому отселе я планирую поддерживать активность лейбла в течение времени, которое необходимо для выпуска релизов, на которые у нас подписан контракт. Новые коллективы подписываться не будут. Я просто выполню все свои обязательства и буду работать лишь над тем, чтобы старый материал оставался в продаже, а положенные роялти выплачивались своевременно.

Ну а что касается личного… последние 9 месяцев я работаю над фильмом, на который возлагаю большие ожидания. Две трети уже готово. Так что от музыкального лейбла я планирую перейти к кинодеятельности: писать сценарии и режиссировать фильмы, с надеждой, что на это все хватит денег. Звучит безумно, я знаю. Но ведь и Blood Music я создал, не имея ни малейшего опыта в музиндустрии. Поэтому пора прыгать в другое пламя. Я могу разбиться и сгореть — но что ж, такова жизнь».