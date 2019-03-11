Possession Productions самоликвидируется. «Золотые унитазы нам не нужны»

Все постепенно разрушается, и вот, прокрутившись 22 года в андеграунде, глохнет потиху черный мотор лейбла Possession Productions. В общем, уже можно (и заслуженно!) заводить шарманку про уходящую эпоху — но что ж, изнутри виднее. И очевидно, парни могут сказать больше — да не хотят.

Поэтому просто цитируем.

«Демоны обитали здесь!

И так и сяк вертели мы в уме, как бы сказать помягче о следующих переменах. Но в итоге решили не сильно подслащать пилюлю. Она горькая, но как лекарство, а не как яд.

Совсем недавно мы отметили 22-ю годовщину Possession. И сегодня настал день заявить о том, что это был последний год бытия издательства.

Мы были бы сами в шоке, если бы это не было плановой самоликвидацией. Хоть и дополнительных поводов за последние годы накопилось предостаточно. Попробую озвучить более-менее рациональные основания для такого эпохального заявления. Да и иррациональные тоже.

Когда-то, после 11 лет бытия Possession, было решено «принести в жертву» издательству практически все творческие и личные приоритеты. Так и поступили – ничего не щадилось, всё одержимо бросалось в жерло Дракона – время, эмоции, средства. Однако Змей кусает себя за хвост, и естественным образом сейчас происходит обратное – издательство будет «принесено в жертву» творческой и личностной реализации участников «концессии». И первое было хорошо и результативно, и второе (мы верим) будет даже лучше и эффективнее.

Одной из ключевых целей Possession была максимальная поддержка локальной сцены. Сцена в стране повзрослела и, мы считаем, теперь сама в состоянии о себе позаботиться. На наш взгляд, сегодня мы для неё — избыточный элемент.

Также коммуникативный снежный ком навалился за последние несколько лет так сильно, что стал генерировать лично у меня вкупе с приливами жуткой мизантропии ещё и лютую ангедонию, что в смеси дало совершенно деструктивный эффект. А в таком состоянии заниматься подобной деятельностью буквально бесполезно.

В общем, решено прекратить двигаться в эту сторону.

Что же будет происходить дальше?

В первую очередь мы не исчезаем в серном дыму прямо сегодня. Мы будем работать ещё какое-то непродолжительное время – как дистрибьюция. Также выйдет ещё несколько запланированных ранее релизов.

А до той поры мы объявляем ТОТАЛЬНУЮ САМОЛИКВИДАЦИЮ!

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Пойдут ли вырученные средства на пышную кремацию издательства?… Вообще-то нет. И золотые унитазы нам тоже не нужны. Средства пойдут на наши новые творческие затеи, и мы точно знаем, что оно того стоит. Есть желание дать этому шанс? Заказывайте как можно больше! Вот такой вот постмортиальный краудфандинг у нас начинается сегодня. И поэтому мы просим МАКСИМАЛЬНОГО РЕПОСТА!

Есть ли у нас сожаления? Отсутствуют совершенно. Наша деятельность стоила того, чтобы сражаться все эти годы, а сейчас пора остановиться, пока время не превратило нас в собственную карикатуру.

С глубочайшей признательностью ко всем нашим заказчикам,

Solemn, Roman & Vajug»