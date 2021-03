EX DEO: «На фоне нового альбома «контроверсивные» смотри-какой-я-у-мамы-сатанист группы будут звучать как диснейленд-метал»

Maurizio Iacono, выпустивший в прошлом году весьма недурной «катаклизменный» Unconquered, опять весь в делах. Летом планируется к выпуску четвертый логнплей его помпезного коллектива EX DEO The Thirteen Years Of Nero. «Работа над альбомом завершена, и на его фоне кое-какие «контроверсивные» смотри-какой-я-у-мамы-сатанист группы будут звучать как диснейленд-метал», — написал он и, надеюсь, поржал над собой. Потому как уровень пафосности любого проекта канадского древнеримлянина уже превышает размерами перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз, и в какой-то момент вывозить его станет решительно невозможно.

«Убоитесь же Нерона, коего звали Антихристом, и который, возродившись из книг и исторических легенд, стал частью современной симфонии безумия! Этому способствовали изощренный маэстро Clemens ‘Ardek’ Wijers, а также колоссальный продакшен от J-F Dagenais. Одним словом, уже совсем скоро EX DEO вернут слову «метал» огромную пару стальных яиц! AVE ROMA!»

Тизеров пока нет — потому, кто не слышал, держите прошлогодний сингл группы «The Philosopher King», в записи которого принял участие Francesco Ferrini из FLESHGOD APOCALYPSE. Надо же хоть как-то подготовиться к яйценосному Нерону.

Помимо всего прочего, Maurizio также трудится над релизом сольного проекта INVICTUS, который, как он обещает, не будет особенно похож ни на KATAKLYSM, ни на EX DEO. «Это агрессивная музыка, немного из другого мира — немного более трэшевая, тяжелая, как KATAKLYSM, но при этом с другими вокалами. Возможно, даже с чистым голосом. Плюс иной концепт: ничего фантазийного. Другими словами, на своем сольнике я работаю как бы под иным творческим углом». Определенных деталей, что и когда, пока нет.

