Maurizio Iacono
10.10.2022

Maurizio Iacono (KATAKLYSM) выпускает альбом проекта INVICTUS. О том, как противостоять стрессу от мировых новостей

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Maurizio Iacono, который, кажется, безостановочно гастролирует с KATAKLYSM, а также в прошлом году реализовал очередной альбом своего «римского» EX DEO, в 2021-м же запустил проект INVICTUS. Дебютный диск под названием Unstoppable появится в конце октября, в доступе уже имеются три сингла — и, в общем, это все очень даже недурно. Этакая лайт-версия KATAKLYSM для подпеваний и танцев. К тому же, как считает автор, с терапевтическим эффектом.

«Unstoppable («неудержимый») — пластинка о ежедневной борьбе, поскольку я всегда был бойцом, — убеждает Iacono. — Она о том, как ежедневные события в мире влияют на эмоциональное состояние и провоцируют ярость. При этом также — о необходимости стоять на своем, бороться за все, что, как мы искренне верим, истинно. Для меня Unstoppable — гибрид между переживаниями сегодняшних дней и событиями детских лет, которые сформировали меня как личность».

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1 comment

  • Юрий написал(а):

    Очень недурно , жаль только группа с таким же названием уже существует , снова неразбериха возникнет.

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